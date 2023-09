Μπομπ Ρος: Σχεδόν 10 εκατ. δολάρια πωλείται ο πρώτος πίνακας που δημιούργησε στην εκπομπή

Στα 9,85 εκατομμύρια δολάρια αναμένεται να πωληθεί ο πρώτος πίνακας που δημιούργησε ο τηλεοπτικός ζωγράφος Μπομπ Ρος κατά τη διάρκεια της εκπομπής του που αγαπήθηκε από το κοινό.

Ο πρώτος πίνακας που δημιουργήθηκε στον αέρα, από το πρώτο επεισόδιο της σειράς “The Joy of Painting” αναζητά νέο ιδιοκτήτη αφού φυλάχτηκε για δεκαετίες από έναν από τους πρώτους εθελοντές της σειράς.

Το “A Walk in the Woods” ζωγραφίστηκε ζωντανά στον αέρα τον Ιανουάριο του 1983 και αντιπροσωπεύει όλα όσα αγάπησε το κοινό στον Ρος και την αποστολή του για την τέχνη. Απεικονίζει ένα δάσος σε αποχρώσεις του χρυσού και του μπλε, ζωγραφισμένο με την τεχνική “wet on wet” που προτιμούσε ο Ρος, με απατηλά περίπλοκες πινελιές και, φυσικά, μια πληθώρα “χαρούμενων” δέντρων. Στην κάτω αριστερή γωνία, η υπογραφή του Ρος ξεχωρίζει με κόκκινο χρώμα.

Το έργο αποκτήθηκε από την γκαλερί τέχνης Modern Artifact με έδρα τη Μινεάπολη νωρίτερα φέτος. Πριν, ανήκε σε έναν εθελοντή στο σταθμό PBS Falls Church της Βιρτζίνια, όπου προβλήθηκε η πρώτη σεζόν του “The Joy of Painting”. Ο εθελοντής το αγόρασε τον Νοέμβριο του 1983 σε μια δημοπρασία συγκέντρωσης κεφαλαίων για τον σταθμό, λίγους μήνες μετά τη δημιουργία του. Ο πίνακας έχει επαληθευτεί ως αυθεντικός από την Bob Ross Inc.

