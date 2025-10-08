Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε το εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ

Οι Ισπανοί βουλευτές ενέκριναν τη νομοθετική κατοχύρωση του εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ που εισήγαγε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ για να τερματίσει αυτό που αποκάλεσε «γενοκτονία στη Γάζα».

Το κοινοβούλιο υποστήριξε με 178 ψήφους υπέρ και 169 κατά το διάταγμα που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο από τον Σάντσεθ.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Σάντσεθ έλαβε τελικά τη στήριξη των τεσσάρων βουλευτών του κόμματος της αριστεράς Podemos, το οποίο είχε αφήσει να πλανάται η αμφιβολία σχετικά με την ψήφο του έως σήμερα το πρωί.

«Αυτή η κυβέρνηση πρότεινε ένα εμπάργκο σε βάρος της κυβέρνησης του Νετανιάχου προκειμένου να τερματιστεί η γενοκτονία στη Γάζα και εσείς θα το καταψηφίσετε», είπε σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης κοινοβουλευτικού ελέγχου ο Πέδρο Σάντσεθ στον Αλβέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, τον επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος (PP, συντηρητική δεξιά), το οποίο αντιτίθετο στο μέτρο.

Αυτό το εμπάργκο, που επιβλήθηκε στην ουσία από την Ισπανία από τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με τον Πέδρο Σάντσεθ, είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό της χώρας την 8η Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που προορίζονταν να «βάλουν τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα».

Αυτές οι ανακοινώσεις προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία είχε καλέσει για εξηγήσεις τον πρέσβη της το 2024, όταν η Ισπανία είχε αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης.

«Η απάντηση του Ισραήλ στις φρικτές επιθέσεις που διέπραξε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 κατέληξε να μετατραπεί σε μία αδιάκριτη επίθεση εναντίον του παλαιστινιακού λαού (που) η πλειονότητα των ειδικών χαρακτήρισε γενοκτονία», αναφέρεται στην εισαγωγή του κειμένου που εγκρίθηκε σήμερα.

Προβλέποντας «επείγοντα μέτρα (…) ως στήριξη στον παλαιστινιακό πληθυσμό», αυτό το νομοθετικό διάταγμα απαγορεύει όλες τις εξαγωγές αμυντικού υλικού, προϊόντων ή τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τομέα προς το Ισραήλ, όπως και την εισαγωγή τους στην Ισπανία.

Μπλοκάρει επίσης τα αιτήματα μεταφοράς αεροπορικών καυσίμων που έχουν ενδεχομένως στρατιωτικές εφαρμογές και απαγορεύει τη διαφήμιση προϊόντων «που προέρχονται από τους παράνομους οικισμούς στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη».

«Το υπουργικό συμβούλιο θα μπορεί, ως εξαίρεση, να επιτρέπει τις μεταφορές αμυντικού υλικού, άλλων υλικών και προϊόντων και τεχνολογιών διπλής χρήσης (…) εάν η εφαρμογή της προβλεπόμενης απαγόρευσης προκαλεί ζημία στις εθνικά γενικά συμφέροντα», επισημαίνει, εντούτοις, το κείμενο.

Το κείμενο που υιοθετήθηκε επρόκειτο αρχικά να υποβληθεί ενώπιον των βουλευτών χθες Τρίτη, όμως η ψηφοφορία τελικά αναβλήθηκε για σήμερα, προκειμένου να μην συμπέσει με την επέτειο των επιθέσεων της Χαμάς, σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο.

«Η επιλογή της ισπανικής κυβέρνησης για την ημερομηνία της 7ης Οκτωβρίου προκειμένου να υποβληθεί προς ψήφιση το νομοθετικό διάταγμα που αφορά το εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ είναι μια κυνική και καταδικαστέα απόφαση», επισήμανε το βράδυ της Δευτέρας σε δελτίο Τύπου η πρεσβεία του Ισραήλ στη Μαδρίτη.

