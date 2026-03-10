Euroleague: «Καταιγιστικός» Ολυμπιακός στο Παρίσι, 104-87 την Παρί και δεύτερη θέση

Με ρεσιτάλ ευστοχίας από τη γραμμή των τριών πόντων, ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα της Παρί με 104-87 εκτός έδρας για την 34η αγωνιστική της Euroleague, ανεβαίνοντας στο 20-10 και πιάνοντας τη Βαλένθια στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στο Παρίσι, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση από τα πρώτα λεπτά και επιβάλλοντας το παιχνίδι τους απέναντι στους γηπεδούχους.

Η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική από την περιφέρεια, με την ευστοχία της στα τρίποντα να αποτελεί το βασικό «όπλο» που της επέτρεψε να χτίσει διαφορά και να διατηρήσει τον έλεγχο του αγώνα.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Πειραιώτες έπιασαν τη Βαλένθια στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ενισχύοντας τη θέση τους στη μάχη για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Από την πλευρά της, η Παρί δεν κατάφερε να περιορίσει τον επιθετικό ρυθμό των φιλοξενούμενων και γνώρισε την 19η ήττα της στη διοργάνωση.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι σε επιμέρους διαστήματα, όμως ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος και έφτασε σε μια σχετικά άνετη επικράτηση.

Τα δεκάλεπτα: 22-33, 55-63, 71-87, 87-104

Η 34η αγωνιστική

Τρίτη 10 Μαρτίου

Παρί – Ολυμπιακός 87-104

Πέμπτη 26 Μαρτίου

21:05 Μακάμπι – Ντουμπάι

21:15 Παναθηναϊκός – Μονακό

21:30 Μπάγερν – Βιλερμπάν

21:30 Αρμάνι – Βίρτους

21:45 Ρεάλ – Εφές

Παρασκευή 27 Μαρτίου

19:45 Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις

21:30 Παρτίζαν – Βαλένθια

21:30 Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπασκόνια – Χάποελ

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 22-7

Ολυμπιακός 20-10

Βαλένθια 20-10

Ρεάλ Μαδρίτης 19-11

Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11

Ζάλγκιρις 17-13

Ερυθρός Αστέρας 17-13

Μπαρτσελόνα 17-13

Μονακό 16-14

Παναθηναϊκός 16-14

Ντουμπάι 15-14

Αρμάνι Μιλάνο 15-15

Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15

Βίρτους Μπολόνια 13-17

Μπάγερν Μονάχου 13-17

Παρί 11-19

Παρτίζαν 9-20

Μπασκόνια 9-21

Αναντολού Εφές 9-21

Βιλερμπάν 8-22

Εκκρεμούν

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ

Παρτίζαν-Ντουμπάι

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

H 31η αγωνιστική

Τετάρτη 11 Μαρτίου

21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν

Πέμπτη 12 Μαρτίου

19:00 Ντουμπάι-Μπασκόνια

20:00 Μονακό-Ολυμπιακός

22:00 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις

21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια

22:00 Παρί-Βιλερμπάν

Παρασκευή 13 Μαρτίου

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε

21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ

