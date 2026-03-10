search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

10.03.2026 09:43

Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς έκαναν εντυπωσιακή νίκη στις ΗΠΑ, στον πρώτο τους αγώνα σε διπλό – Ήττα για Σάκκαρη από την Σβιόντεκ (video)

10.03.2026 09:43
tsitsipas-djokovic

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο… δικός μας πλέον Νόβακ Τζόκοβιτς, έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί σε αγώνα διπλού στο τένις και ήταν εντυπωσιακοί.

Οι δυο τους αγωνίστηκαν στον πρώτο γύρο του Ιντιαν Γουέλς και αντιμετώπισαν ένα από τα κορυφαία ζευγάρια του πλανήτη στο διπλό, τους Αρέβαλο και Πάβιτς, τους οποίους… διέλυσαν με 2-0 σετ (6-3, 6-2), πανηγυρίζοντας την πρόκριση στην φάση των «16».

Αμφότεροι είχαν εντυπωσιακά ποσοστά στο σερβίς χάνοντας μόνο 3 πόντους σε 28 πρώτο σερβίς (25/28), ενώ είχαν 11/14 στο δεύτερο σερβίς, έσβησαν και τα 4 μπρέικ πόιντ των αντιπάλων τους, ενώ οι ίδιοι κατάφεραν να σπάσουν τρεις φορές το σερβίς τους.

Εξαιρετική εμφάνιση από το δίδυμο των… νοτίων προαστίων της Αθήνας, που θα συνεχίσει με αντιπάλους τους Ρίντερνεκ και Βάτσεροτ από τη Γαλλία και την Πολωνία αντίστοιχα.

H Σβιόντεκ πήρε ρεβάνς από τη Σάκκαρη

Η Ίγκα Σβιόντεκ την ίδια ώρα, κέρδισε στο ίδιο τουρνουά την Μαρία Σάκκαρη. Η Πολωνή πήρε μια άτυπη ρεβάνς για την ήττα της στον Κόλπο πριν δύο εβδομάδες, επικρατώντας με 6-3, 6-2 κι έτσι το Νο2 του κόσμου θα συνεχίσει στη φάση των «16» του τουρνουά.

DMA_9221
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το μοναδικό full hybrid B-SUV στην Ελλάδα με 204 ίππους, τιμή 22.990 ευρώ και εγγύηση 12 χρόνια

slot
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για τα Στενά του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

jello_biafra_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο Jello Biafra – Αγωνία για τον κορυφαίο τραγουδιστή του hardcore punk

aftokinito_parathira_1003_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδήγηση με ανοιχτά παράθυρα σε αυτοκινητόδρομους: Πόσο επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμου

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

eody_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

1 / 3