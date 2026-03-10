Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς έκαναν εντυπωσιακή νίκη στις ΗΠΑ, στον πρώτο τους αγώνα σε διπλό – Ήττα για Σάκκαρη από την Σβιόντεκ (video)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο… δικός μας πλέον Νόβακ Τζόκοβιτς, έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί σε αγώνα διπλού στο τένις και ήταν εντυπωσιακοί.

Οι δυο τους αγωνίστηκαν στον πρώτο γύρο του Ιντιαν Γουέλς και αντιμετώπισαν ένα από τα κορυφαία ζευγάρια του πλανήτη στο διπλό, τους Αρέβαλο και Πάβιτς, τους οποίους… διέλυσαν με 2-0 σετ (6-3, 6-2), πανηγυρίζοντας την πρόκριση στην φάση των «16».

Αμφότεροι είχαν εντυπωσιακά ποσοστά στο σερβίς χάνοντας μόνο 3 πόντους σε 28 πρώτο σερβίς (25/28), ενώ είχαν 11/14 στο δεύτερο σερβίς, έσβησαν και τα 4 μπρέικ πόιντ των αντιπάλων τους, ενώ οι ίδιοι κατάφεραν να σπάσουν τρεις φορές το σερβίς τους.

Εξαιρετική εμφάνιση από το δίδυμο των… νοτίων προαστίων της Αθήνας, που θα συνεχίσει με αντιπάλους τους Ρίντερνεκ και Βάτσεροτ από τη Γαλλία και την Πολωνία αντίστοιχα.

H Σβιόντεκ πήρε ρεβάνς από τη Σάκκαρη

Η Ίγκα Σβιόντεκ την ίδια ώρα, κέρδισε στο ίδιο τουρνουά την Μαρία Σάκκαρη. Η Πολωνή πήρε μια άτυπη ρεβάνς για την ήττα της στον Κόλπο πριν δύο εβδομάδες, επικρατώντας με 6-3, 6-2 κι έτσι το Νο2 του κόσμου θα συνεχίσει στη φάση των «16» του τουρνουά.

