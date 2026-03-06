search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 11:12
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

06.03.2026 11:05

Συνεργασία-έκπληξη: Μαζί Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς στο διπλό του Indian Wells

06.03.2026 11:05
Μια έκπληξη έκρυβε το ταμπλό του διπλού ανδρών στο τουρνουά τένις του Indian Wells, καθώς Στέφανος Τσιτσιπάς και Νόβακ Τζόκοβιτς θα παίξουν μαζί!

Οι δύο τενίστες θα αγωνιστούν για πρώτη φορά μαζί σε διπλό και θα αναμετρηθούν στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης (πιθανότατα την Κυριακή 8/3) με τους πολύπειρους Μαρσέλο Αρέβαλο/Μάτε Πάβιτς, Νο 3 του ταμπλό.

Πέρα από το… ελληνικό δίδυμο, αίσθηση κάνει και η συνεργασία του Γιάνικ Σίνερ με τον Ράιλι Οπέλκα, ενώ ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα παίξει με τον Λέρνερ Τιέν.

Να σημειωθεί ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του Indian Wells, χάνοντας από τον Καναδό Σαποβάλοφ.

