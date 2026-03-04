Super League: Νίκες με 4άρες για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό – Στην κορυφή ο «Δικέφαλος», σταθερά στην τετράδα οι «πράσινοι»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σημαντικές νίκες σημείωσαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στα εξ αναβολής παιχνίδια της Stoiximan Super League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε 4-1 της Κηφισιάς στη Νίκαια και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ οι «πράσινοι» διέλυσαν με το ίδιο σκορ τον ΟΦΗ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», εδραιώνοντας τη θέση τους στην πρώτη τετράδα.
Άκρως κολακευτικό μοιάζει το 4-1 με το οποίο τελικά ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Δημοτικό Γήπεδο Νεαπόλεως κερδίζοντας την Κηφισιά, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου χρειάστηκε δύο πέναλτι και δυο γκολ στα τελευταία λεπτά για να πάρει το «τρίποντο» που την έφερε σε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή.
Ο τραυματισμός του Γιώργου Γιακουμάκη έφερε στο ματς τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ με τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού να μετατρέπει σε γκολ τις δύο παραβάσεις εντός περιοχής – αμφότερες από τον Άλεξ Πέτκοφ (32’, 72’) – που καταλόγισε ο Βασίλης Φωτιάς. Ενδιάμεσα, με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κώστα Ρουκουνάκη (60’) είχε ισοφαρίσει προσωρινά η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, για να πάρει διαστάσεις θριάμβου η νίκη των φιλοξενούμενων με τα γκολ των Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα (88’) και Γιάννη Κωνσταντέλια (90’+2’).
Mε εξαιρετική εμφάνιση στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον ΟΦΗ με 4-1 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Super League.
Έφτασε τις τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 14 μήνες και σταθεροποιήθηκε μόνος του στην 4η θέση της βαθμολογίας και στη ζώνη των play off.
Τα γκολ των Γεντβάι (7’), Ρενάτο Σάντσες (15’), Αντίνο (51’) και Ζαρουρί (86’) «καθάρισαν» το τρίποντο για τους «πράσινους», με τον ΟΦΗ να μειώνει προσωρινά σε 2-1 με τον Σαλσέδο στο 45’+1’.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης και της 18ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Super League έχουν ως εξής:
1η αγωνιστική
Άρης – Βόλος 2-0
Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0
Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0
Λεβαδειακός – ΑΕ Κηφισιά 3-2
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 4-1
18η αγωνιστική
Ολυμπιακός–Βόλος 1-0
Αστέρας Τρίπολης–ΑΕΚ 0-1
ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 1-0
Άρης–Λεβαδειακός 2-2
ΟΦΗ–Παναιτωλικός 1-0
Ατρόμητος–Παναθηναϊκός 0-0
Κηφισιά–ΠΑΟΚ 1-4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)
