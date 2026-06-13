Ζωγράφος: Στόχος αύξηση εξαγωγών και νέες επενδύσεις για το ιστορικό brand των 130 ετών

Με αιχμή την ανανέωση του brand, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την ενίσχυση της παρουσίας της στο εξωτερικό, η ιστορική ελληνική εταιρεία τροφίμων Ζωγράφος περνά στη νέα φάση της πορείας της, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει την ισχυρή αναγνωρισιμότητα που έχει χτίσει στην εγχώρια αγορά εδώ και 130 χρόνια.

Η οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1895 και σήμερα διοικείται από την τέταρτη γενιά της οικογένειας Ζωγράφου, παρουσίασε το νέο αναπτυξιακό της πλάνο, το οποίο συνδυάζει επενδύσεις στην παραγωγή, ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της σε μια αγορά που μεταβάλλεται ταχύτατα υπό την επίδραση των νέων καταναλωτικών τάσεων.

Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας καταγράφουν θετική πορεία. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε το 2025 στα 5,09 εκατ. ευρώ, έναντι 4,84 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 5%. Η διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, τόσο μέσω της ενίσχυσης των υφιστάμενων δραστηριοτήτων όσο και μέσω της εισόδου σε νέες κατηγορίες προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την αύξηση των εξαγωγών κατά 10%, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας της στην κυπριακή αγορά, η οποία αποτελεί σήμερα το βασικότερο εξαγωγικό της προορισμό. Παράλληλα, εξετάζονται νέες αγορές του εξωτερικού, καθώς η εξωστρέφεια αποτελεί βασικό άξονα του επιχειρηματικού σχεδιασμού.

Η ενίσχυση των διεθνών πωλήσεων συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια διαφοροποίησης των πηγών εσόδων σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων αναζητούν νέες διεξόδους ανάπτυξης πέρα από τα όρια της εγχώριας αγοράς. Ο αυξημένος ανταγωνισμός στα ράφια των σούπερ μάρκετ και οι μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες ωθούν ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις να επενδύουν σε καινοτόμα προϊόντα και σε εξαγωγικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, η Ζωγράφος έχει θέσει ως στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 15% μέσα στην επόμενη διετία. Η επίτευξη του στόχου θα στηριχθεί κυρίως στην ανάπτυξη νέων κατηγοριών προϊόντων, στην ανανέωση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου και στη διεύρυνση του κωδικολογίου της.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η παρουσίαση μιας νέας σειράς από μπάρες φρούτων και ξηρών καρπών χωρίς προσθήκη ζάχαρης, με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Η συγκεκριμένη κατηγορία θεωρείται από τις πλέον δυναμικές στην ευρωπαϊκή αγορά τροφίμων, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε προϊόντα που συνδυάζουν ευκολία κατανάλωσης με διατροφική αξία.

Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει επίσης επενδύσεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας. Στα σχέδια περιλαμβάνονται η αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η δημιουργία νέων συσκευασιών και η ενίσχυση των εμπορικών και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. Οι επενδύσεις αυτές κρίνονται απαραίτητες προκειμένου η εταιρεία να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της σε μια αγορά όπου η καινοτομία και η διαφοροποίηση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ανάπτυξης.

Κομβικό στοιχείο της νέας στρατηγικής αποτελεί και η ανανέωση της εταιρικής εικόνας. Η Ζωγράφος προχώρησε σε πλήρη ανασχεδιασμό της ταυτότητάς της, παρουσιάζοντας νέο λογότυπο και ανανεωμένες συσκευασίες σε όλη τη γκάμα των προϊόντων της. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως αισθητική παρέμβαση, αλλά ως μέρος μιας συνολικότερης προσπάθειας επανατοποθέτησης του brand απέναντι στις νεότερες γενιές καταναλωτών.

Η εταιρεία επιχειρεί να συνδέσει την πολυετή ιστορία της με τις σύγχρονες τάσεις γύρω από τη διατροφή, την ευεξία και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Πρόκειται για μια στρατηγική που ακολουθούν ολοένα περισσότερα ιστορικά brands της ελληνικής αγοράς, τα οποία αναζητούν τρόπους να διατηρήσουν την παραδοσιακή τους ταυτότητα χωρίς να απομακρύνονται από τις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών.

Η συμπλήρωση 130 ετών συνεχούς παρουσίας στην αγορά αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία. Ωστόσο, για τη διοίκηση το βάρος πέφτει πλέον στην επόμενη ημέρα. Η αύξηση των εξαγωγών, η είσοδος σε νέες κατηγορίες προϊόντων, οι επενδύσεις στην παραγωγή και η ανανέωση του brand συνθέτουν το πλάνο με το οποίο η Ζωγράφος φιλοδοξεί να διεκδικήσει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια και να ενισχύσει τη θέση της τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά τροφίμων.

Διαβάστε επίσης:

HELLENiQ ENERGY: Ένας απρόσμενος «ένοικος» στις εγκαταστάσεις μας στην Ελευσίνα (photo/video)

Παπαστράτος: Ο Πιο Ελκυστικός Εργοδότης στην Ελλάδα για 6η συνεχή χρονιά

HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 23 Ιουνίου στην υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders»