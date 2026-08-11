ΑΣΕΠ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Από αύριο (12/8) οι ενστάσεις

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Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου , οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη 1ΓΕ/2026 αφορά τη διαδικασία κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας, υποψηφίων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 της Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και του κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, αλλά και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.

Αντίστοιχα, η προκήρυξη 2ΓΕ/2026 αφορά τη διαδικασία κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας και ανά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΑΣΕΠ:

«Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 21/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 & ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε. και 2ΓΕ/2026 (Φ.Ε.Κ. 22/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε.

Σημειώνεται ότι στην Προκήρυξη 1ΓΕ/2026 στους κλάδους ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Γκάιντα, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ζουρνάς, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Λύρα Δωδεκανήσου, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Λύρα Μακεδονίας, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Τούμπα και στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2026 στον κλάδο ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ, δεν υπάρχουν υποψήφιοι.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα, εδώ.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από αύριο Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026 και ώρα 8:00 έως και την Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026 και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο πενήντα ευρώ (50€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

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