Άγιος Δημήτριος: Πέντε συλλήψεις για συμπλοκή σε οπαδικό επεισόδιο στον Άγιο Δημήτριο

Συνελήφθησαν το πρωί του Σαββάτου πέντε άτομα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης με οπαδικό υπόβαθρο στον Άγιο Δημήτριο.

Η υπόθεση αφορούσε σε συμπλοκή που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2025 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, όταν 10 οπαδοί ομάδας της Αθήνας, συνεπλάκησαν με αντίστοιχο αριθμό οπαδών έτερης ομάδας της Αθήνας, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιθέσεις με αιχμηρό και άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι οπαδός της πρώτης ομάδας.

Στο πλαίσιο της έρευνας των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και ανάλυση του συνόλου των στοιχείων της δικογραφίας, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις οπαδοί της δεύτερης ομάδας καθώς και τα οχήματα με τα οποία προσέγγισαν το σημείο της επίθεσης, δύο από τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ο οπαδός που τραυματίστηκε, τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, διακριβώθηκαν οι κινήσεις του πριν και μετά την επίθεση.

Ειδικότερα, προέκυψε ο λόγος που βρισκόταν στο σημείο της επίθεσης, καθώς και ότι μεταφέρθηκε από έτερο άτομο σε ιδιωτικό πολυϊατρείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Μάλιστα, σε βάρος του ατόμου που τον μετέφερε, σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, καθώς κατά την αρχική του εξέταση απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των ανωτέρω τεσσάρων οπαδών, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ο ρουχισμός που έφεραν κατά την ημέρα της επίθεσης και ρουχισμός με διακριτικά ομάδας, τρεις κουκούλες τύπου full-face και μάσκα, πανό οπαδικού περιεχομένου, πλήθος αυτοκόλλητων ομάδας, σιδηρογροθιά, είκοσι σπρέι, δύο τρίφτες με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, στην οικία ενός εξ αυτών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο γεμιστήρες με συνολικά 36 φυσίγγια, επτά φυσίγγια αδράνειας, δύο αβολίδωτα φυσίγγια καθώς και το χρηματικό ποσό των 302.190 ευρώ, τα οποία διαπιστώθηκε ότι ανήκουν σε συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο επίσης συνελήφθη.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

