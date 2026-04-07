Στο «κόκκινο» η ένταση εν ώρα περιπολίας: Καβγάς μεταξύ αστυνομικών στην Ακρόπολη κατέληξε σε συλλήψεις, αλληλομηνύσεις και αφοπλισμό

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 06/04, στην περιοχή της Ακρόπολης, όταν δύο αστυνομικοί της Υπηρεσίας Περιπολιών που βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία ενεπλάκησαν σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση.

Η σύγκρουση μεταξύ των συναδέλφων κλιμακώθηκε, με τους δύο τους να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης όπου, μετά από εκατέρωθεν υποβολή μηνύσεων, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορίες που τους αποδίδονται διαφοροποιούνται κατά περίπτωση και περιλαμβάνουν παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και ψευδή καταμήνυση.

Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν στην αφαίρεση του υπηρεσιακού οπλισμού των δύο αστυνομικών.

Παράλληλα, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

