Αγρίνιο: Σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ μέσα στο… νεκροταφείο της πόλης

Σχεδόν σμπαράλια έγιναν τα μπροστινά μέρη δύο αυτοκινήτων στο Αγρίνιο, όχι όμως σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, αλλά μέσα στο νεκροταφείο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο ΙΧ επιβατικά που συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά υπό άγνωστες συνθήκες, ενώ όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες άνοιξαν μέχρι και οι αερόσακοι.

Photo: agriniopress.gr

Aπό το ατύχημα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ενώ στα οχήματα προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές.

Για την καταγραφή του συμβάντος κλήθηκε στο σημείο περιπολικό της Τροχαίας Αγρινίου, η οποία και καλείται να απαντήσει στο ερώτημα ποιος από τους εμπλεκόμενους, είχε προτεραιότητα μέσα στο νεκροταφείο.

