Χαλκίδα: Άγριο ξύλο μέσα στο Νεκροταφείο, του «άνοιξε» το κεφάλι με ένα φτυάρι! Έξι συλλήψεις (photo)

Σοβαρή συμπλοκή σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης μέσα στο Νεκροταφείο της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το eviathema, ο άγριος καβγάς ανάμεσα εργάτες ξεκίνησε από μια λεκτική αντιπαράθεση και κατέληξε σε βίαιη συμπλοκή.

Αποτέλεσμα της σύρραξης ήταν ο σοβαρότατος τραυματισμός ενός εργάτη ο οποίος δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με φτυάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από μια διαφωνία για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία μεταξύ τ δύο ομάδων εργατών, Ελλήνω και Αλβανών, που εκτελούσαν εργασίες εντός του κοιμητηρίου.

Η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει με τους άνδρες να έρχονται στα χέρια.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους εμπλεκόμενους χτύπησε με ένα φτυάρι δυνατά στο κεφάλι έναν άλλο άνδρα, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο έδαφος.

Οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που έφτάσαν στο νεκροταφείο παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, στον τραυματία μέχρι να τον παραλάβει το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και νοσηλεύεται.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή και μετέπειτα στη σύλληψη έξι ατόμων που ενεπλάκησαν στο βίαιο επεισόδιο…

