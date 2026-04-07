Δημοσκόπηση Alco: To 55% θα ξοδέψει λιγότερα αυτό το Πάσχα, ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης

Ανεπαρκή θεωρεί τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια το 85% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha.

Το 55% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ξοδέψει λιγότερα χρήματα φέτος, σε σχέση με πέρυσι, καθώς έχει μειωθεί η αγοραστική τους δύναμη.

To 56% δήλωσε ότι δεν θα ταξιδέψει το Πάσχα, λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Ωστόσο, το 44% σχεδιάζει να ταξιδέψει παρά την ακρίβεια.

Το 85% τα θεωρεί ανεπαρκή τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Στην έρευνα της Alco τέθηκε το ερώτημα της μεταναστευτικής πολιτικής, με το 71% να δηλώνει ότι απαιτούνται πιο αυστηρά κριτήρια για τη χορήγηση ασύλου.

