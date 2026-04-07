Γλυφάδα: Χειροπέδες σε 44χρονο που παρίστανε τον επενδυτή και «άδειαζε» πορτοφόλια – Εκκρεμούσε σε βάρος του Ερυθρά Αγγελία

Χειροπέδες σε 44χρονο αλλοδαπό, ο οποίος εμφανιζόταν ως επενδυτής και αποσπούσε χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες, πέρασαν αστυνομικοί στη Γλυφάδα.

Όπως έγινε γνωστό, σε βάρος του 44χρονου εκκρεμούσε, επιπλέον, Ερυθρά Αγγελία για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων δωροδοκία, υπεξαίρεση και απάτη.

Ειδικότερα, ο αλλοδαπός, που συνελήφθη στις 3 Απριλίου στην περιοχή της Γλυφάδας, επικαλούμενος ανύπαρκτες εμπορικές συναλλαγές και προσχηματικές ανάγκες ρευστότητας, έπειθε τα θύματά του να του δώσουν χρηματικά ποσά, υποσχόμενος την ταχεία επιστροφή τους, με σημαντικό κέρδος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αποσπώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερα από 40.000 ευρώ.

Επιπλέον σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία αναζητήσεων της Ιντερπόλ Κύπρου, για τα αδικήματα της δωροδοκίας, της υπεξαίρεσης και της απάτης, που τελέστηκαν στο Ιράν.

Ο 44χρονος αλλοδαπός οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

