ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 21:45
07.04.2026 20:41

Συμμορία με έδρα τη Βουλγαρία εξαπατούσε ηλικιωμένους με τη «μέθοδο» του τροχαίου

07.04.2026 20:41
Σε 611.345 ανέρχεται σύμφωνα με την Αστυνομία το παράνομο περιουσιακό όφελος εγκληματικής οργάνωσης που έκανε τηλεφωνικές απάτες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Η δράση της οργάνωσης εντοπίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 48χρονη αλλοδαπή, η οποία, όπως προέκυψε συμμετείχε μαζί με άγνωστους συνεργούς της, σε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, κατοίκων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, με το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος στενού συγγενικού τους προσώπου και την απαίτηση  καταβολής χρηματικών ποσών, είτε λόγω άμεσης ανάγκης νοσηλείας του, είτε προς αποφυγή της ποινικής διαδικασίας.

Η εγκληματική οργάνωση είχε έδρα τη Βουλγαρία

Ειδικότερα, προέκυψε ότι η κατηγορούμενη, μαζί με τους συνεργούς της είχαν ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με έδρα τη Βουλγαρία, ενώ η δράση τους τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2023, με σκοπό την διάπραξη απατών σε βάρος ηλικιωμένων.

Ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης τηλεφωνούσε στο υποψήφιο θύμα και χρησιμοποιώντας δραματικούς τόνους, προσποιούνταν τον ιατρό ή τον αστυνομικό. Στη συνέχεια ενημέρωνε ότι συγγενικό πρόσωπο του θύματος είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσηλευτικό ίδρυμα σε σοβαρή κατάσταση ή ότι ήταν υπαίτιο θανατηφόρου τροχαίου, απαιτώντας την καταβολή χρηματικού ποσού για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ή την αποφυγή ποινικής διαδικασίας ή εγκλεισμού στη φυλακή.

Με αυτόν τον τρόπο, πετύχαιναν να κάμψουν τις αντιστάσεις και να εκμαιεύσουν στοιχεία από το θύμα, όπως το όνομα και το φύλο του συγγενικού προσώπου.

Για να προσθέσουν αληθοφάνεια στις πράξεις τους, άλλα μέλη της εγκληματικής ομάδας, άνδρας ή γυναίκα, ανάλογα με το φύλο του συγγενικού προσώπου του θύματος, παρενέβαιναν στη συνομιλία, προσποιούμενα το συγγενικό πρόσωπο και εκλιπαρούσαν για βοήθεια, δίνοντας την εντύπωση της άμεσης εξέλιξης του περιστατικού.

Όταν τα θύματα πείθονταν, έτερο μέλος που βρισκόταν στο σημείο από όπου πραγματοποιούνταν η κλήση, ενεργοποιούσε συνεργούς, οι οποίοι αναλάμβαναν την παραλαβή χρηματικών ποσών ή και τιμαλφών, είτε από την είσοδο της οικίας είτε από άλλο προκαθορισμένο σημείο.

Μέχρι στιγμής, έχει διακριβωθεί η εμπλοκή της ανωτέρω εγκληματικής ομάδας σε συνολικά 41 περιπτώσεις απατών, εκ των οποίων η μία σε απόπειρα, σε βάρος ηλικιωμένων σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Επισημαίνεται ότι, το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 611.345 ευρώ ενώ αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν επιπλέον 883.100 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Συνελήφθη εξωτερικός φρουρός των φυλακών Κορυδαλλού για διακίνηση ναρκωτικών – Πού θα διοχέτευε συσκευές ατμίσματος με κάνναβη

Τέμπη: Κατεπείγουσα προκαταρκτική για τη δικαστική αίθουσα

Βαρθολομιό: Πήγαν βόλτα στην παραλία και «σκόνταψαν» σε πακέτο με πάνω από 1 κιλό κοκαΐνης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ελλάδα υπερψήφισε το σχέδιο απόφασης του Μπαχρέιν για τα Στενά του Ορμούζ στο Συμβούλιο Ασφαλείας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Οπαδοί του Παναθηναϊκού αποκλείστηκαν τελευταία στιγμή από το Παλάου Μπλαουγκράνα με απόφαση της Μπαρτσελόνα

MEDIA

Κατάληψη στην κορυφή της τηλεθέασης από το prime time του Alpha τη Μεγάλη Δευτέρα(6/4)

ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωίδα στη Φλόριντα έσωσε κολυμβητή – Αποκαλύφθηκε ότι είναι καταζητούμενος για διπλό φόνο

ΕΛΛΑΔΑ

«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν που είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο - Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια» - Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ελλάδα υπερψήφισε το σχέδιο απόφασης του Μπαχρέιν για τα Στενά του Ορμούζ στο Συμβούλιο Ασφαλείας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Οπαδοί του Παναθηναϊκού αποκλείστηκαν τελευταία στιγμή από το Παλάου Μπλαουγκράνα με απόφαση της Μπαρτσελόνα

MEDIA

Κατάληψη στην κορυφή της τηλεθέασης από το prime time του Alpha τη Μεγάλη Δευτέρα(6/4)

