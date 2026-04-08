Θεσσαλονίκη: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από πυρκαγιά στο σπίτι της – Αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα

Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στη Θεσσαλονίκη με θύμα μία 80χρονη γυναίκα.
Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα, στο κέντρο της περιοχής, ενώ στο διαμέρισμα διέμενε μόνη της η ηλικιωμένη.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα την πυρκαγιά, αποτρέποντας την επέκτασή της σε άλλους χώρους του σπιτιού.
Ωστόσο, η 80χρονη δεν κατάφερε να σωθεί, καθώς υπέστη εκτεταμένη εισπνοή καπνού και εγκαύματα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η γυναίκα αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στο να μην μπορέσει να διαφύγει εγκαίρως από το διαμέρισμα.
Η πυροσβεστική διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
