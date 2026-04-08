search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 09:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.04.2026 07:10

Θεσσαλονίκη: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από πυρκαγιά στο σπίτι της – Αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα

pyrosbestiki new

Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στη Θεσσαλονίκη με θύμα μία 80χρονη γυναίκα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα, στο κέντρο της περιοχής, ενώ στο διαμέρισμα διέμενε μόνη της η ηλικιωμένη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα την πυρκαγιά, αποτρέποντας την επέκτασή της σε άλλους χώρους του σπιτιού.

Ωστόσο, η 80χρονη δεν κατάφερε να σωθεί, καθώς υπέστη εκτεταμένη εισπνοή καπνού και εγκαύματα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η γυναίκα αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στο να μην μπορέσει να διαφύγει εγκαίρως από το διαμέρισμα.

Η πυροσβεστική διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kefalogiannis 6665- new
profile omilos
united_group_adv
oikopeda nnew
stountio4_new
pikrodafni new
iran kosmos giorti
opekepe
papakwsta karamanlis skrekas
Pao barca
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3