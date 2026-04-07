Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο

Ασθενής σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 23:35 απόψε, Μ. Τρίτη, στην Ναύπακτο, στην Πάτρα και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε δύο χιλιόμετρα, δυτικά, νοτιοδυτικά της Ναυπάκτου.

Σύμφωνα και με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 18 χιλιομέτρων, βόρεια από την Πάτρα.

