ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 18:13
08.04.2026 16:37

«Φωτιές» άναψε το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή στη γαλάζια ΚΟ

nd ko 88- new

Τον ασκό του Αιόλου φαίνεται ότι άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρόταση για ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή που έθεσε στο τραπέζι, κυρίως ανάμεσα στα γαλάζια στελέχη.

Το γαλάζιο στρατόπεδο «βράζει»  και στελέχη του εκφράζουν φόβους ότι θα δημιουργηθούν βουλευτές «δύο ταχυτήτων», καθώς και να βρεθούν σε «κατάσταση ομηρίας» από τον επιλαχόντα που θα πάρει την έδρα τους, με τον κίνδυνο  ο επιλαχών να «χτίσει»τις δικές του σχέσεις με τους ψηφοφόρους, με αποτέλεσμα ο υπουργός να κινδυνεύει να μην εκλεγεί.

Και αντιστρόφως,  γαλάζιοι βουλευτές επισημαίνουν ότι οι πολίτες από αγροτικές περιοχές ψηφίζουν τους βουλευτές για να έχουν «φωνή» στην Αθήνα. Προσθέτουν ότι αν ένας βουλευτής που γίνεται υπουργός παύει να είναι βουλευτής, τότε η περιφέρεια θα νιώθει ότι χάνει την άμεση πρόσβαση στο κέντρο της εξουσίας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας  στον ΣΚΑΪ 100,3 ανέφερε ότι στον ίδιο αρέσουν τα «καθαρά συστήματα» και ότι  βασική του θέση είναι  ότι κοινοβουλευτική δημοκρατία με ασυμβίβαστο δεν μπορεί να υπάρξει

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κώστας Τσιάρας, ο οποίος παραιτήθηκε από υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξαιτίας της εμπλοκής του ονόματός του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εάν θέλουμε βουλευτές που είναι φιμωμένοι, που δεν μιλάνε και απλά είναι διακοσμητικοί ή διεκπεραιώνουν έναν ρόλο επειδή τυχαίνει να τους ψηφίζουν οι συμπολίτες τους, τότε μιλάμε για μια τελείως διαφορετική δημοκρατία». 

Ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου εξέφρασε την άποψη ότι «τη μεγαλύτερη, για να μην πω την απόλυτη ευθύνη για το ρουσφέτι την έχει η εκτελεστική εξουσία. Αυτός που υπογράφει. Ο βουλευτής δεν έχει καμία υπογραφή».

Από την πλευρά του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μπουκώρος, το όνομα του οποίου επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, που πρέπει να συζητηθεί.

Μύλος δηλαδή…

nasa artemis II astronautes – new
Xenofon-Kodiadis
netanyahu1
doykas santheth 09- new
beirut-7234
pikrodafni new
lebanon_iran_new
stournaras- livanios- venizelos- saoulidis- new
tempi-trena-sygkrousi
fotiou_gios_kideia_new
