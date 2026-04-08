Το Πανεπιστήμιο Κύπρου τιμά τον Κώστα Σημίτη για την ένταξη στην ΕΕ

Εκδήλωση στη Λευκωσία για την «καταλυτική συμβολή του Κώστα Σημίτη στην ένταξη της Κύπρου στην EE» διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, προς τιμήν του αείμνηστου Έλληνα Πρωθυπουργού.

Η εκδήλωση, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026, στις 6:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο Β108 του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ο δημοσιογράφος Γιάννης Πρετεντέρης, εκδότης της εφημερίδας «Το Βήμα», καθώς και ο σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας Γιώργος Πανταγιάς, πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Κώστα Σημίτη.

Ομιλίες θα δώσουν η Ανδρούλα Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου και πρώην Επίτροπος Παιδείας και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Χαρίδημος Τσούκας, Καθηγητής Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και ο Τάσος Γιαννίτσης, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη, την επέτειο της υπογραφής της Συνθήκης Προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (16 Απριλίου 2003, στη Στοά του Αττάλου στην Αθήνα), καθώς και την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

