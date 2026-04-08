ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 14:45
08.04.2026 13:27

ΠΑΣΟΚ: «Εφόσον ο Γεωργιάδης έχει δεχτεί και ικανοποιήσει ρουσφέτια βουλευτών, αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα»

«Ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αδωνις Γεωργιάδης, έχει βάλει το ‘πλυντήριο’ στο φουλ και νομίζει ότι με ανέξοδες μαγκιές θα βγει η κυβέρνηση από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει μετά το πρωτοφανές στα ελληνικά χρονικά να ζητεί η δικαιοσύνη έρευνα για 13 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και δύο πρώην υπουργούς», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Αναφέρει ειδικότερα ότι «από χθες ‘απειλεί’ ότι όποιος βουλευτής της αντιπολίτευσης ασκήσει κριτική στους συναδέλφους του της Νέας Δημοκρατίας, θα δημοσιεύσει μηνύματα με ρουσφέτια» και σημειώνει:

«Εφόσον λοιπόν όπως διατείνεται ο κ. Υπουργός έχει δεχτεί και έχει ικανοποιήσει ρουσφέτια βουλευτών που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον, το κρατικό ταμείο και τους κοινοτικούς πόρους, αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα».

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά». Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει ότι «δεν επιτρέπεται ο Υπουργός Υγείας να λειτουργεί σε δημόσια θέα ως εκμαυλιστής των ηθών προσβάλλοντας το σύνολο του πολιτικού κόσμου για να πείσει την κοινωνία ότι τα ρουσφέτια που οδηγούν σε παραβίαση των νόμων, είναι κανονικότητα για όλους. Ως εδώ με την παρακμή».

