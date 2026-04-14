search
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.04.2026 15:35

Μήνυση του Γιώργου Μυλωνάκη σε Κύπριο δημοσιογράφο -«Δολοφονία χαρακτήρα σε βάρος μου»

mylonakis new

Μήνυση καταθέτει κατά του Κύπριου δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη και όσων αναπαράγουν τους ισχυρισμούς του για την υπόθεση «Σάντη» ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο υφυπουργός, σε ανάρτησή του, παραθέτει το δικό του ιστορικό για την υπόθεση του παραδικαστικού σκανδάλου που συγκλονίζει την Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και  επισημαίνει ότι στόχος είναι να πληγεί ο ίδιος αλλά και μέσω αυτού, και η ελληνική κυβέρνηση.

Αναλυτικά η ανάρτηση Μυλωνάκη

«Από την πρώτη στιγμή που, άγνωστοι σε εμένα, προσπάθησαν να με εμπλέξουν σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση που ταλανίζει την πολιτική ζωή της Κύπρου, απευθύνθηκα αμέσως στην Ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες που με ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς και με κατασκευασμένα, δήθεν στοιχεία, επιχείρησαν να με συνδέσουν με την υπόθεση αυτή.

Οι όποιες αναφορές στο πρόσωπό μου, στηρίζονται σε εμφανώς κατασκευασμένο υλικό το οποίο χωρίς καμία επιφύλαξη δημοσίευσε ο δημοσιογράφος και πλέον υποψήφιος με το κόμμα Volt Cyprus, κ. Μακάριος Δρουσιώτης.

Πριν από τρεις ημέρες, δημοσίευσε βιντεοσκοπημένη συνομιλία ενός Κύπριου άνδρα που -κάνοντας προφανώς χρήση πολύ εξελιγμένων τεχνολογικών μεθόδων- εμφανίζεται να μπορεί να χρησιμοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου μου, ενώ είναι ξεκάθαρο, από τη φωνή και μόνο, ότι το πρόσωπο που συνομιλεί δεν είμαι εγώ.

Στη νέα αυτή ανάρτηση, όταν το πρώτο ψέμα κατέρρευσε, αναφέρει ότι ο ομιλών πράγματι δεν είμαι εγώ, αλλά δήθεν κάποιο μέλος της προσωπικής μου ασφάλειας, γεγονός που επίσης είναι απολύτως ψευδές.

Μια απλή ηχητική σύγκριση της φωνής που ακούγεται με τη δική μου, αλλά και το αλλόκοτο περιεχόμενο της δήθεν συνομιλίας μου, αποκαλύπτουν την πρωτοφανή σκευωρία σε βάρος μου.

Πρόκειται για ένα από τα στοιχεία που κατέθεσα ενώπιον του κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μαζί με τη μηνυτήρια αναφορά μου κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να ερευνηθεί ποια σκοτεινά κέντρα κατασκεύασαν και εκτέλεσαν αυτή τη δολοφονία χαρακτήρα σε βάρος μου, τι παιχνίδια παίζονται και ποιους εξυπηρετούν.

Όποιος ακούσει τη δήθεν συνομιλία μου, αντιλαμβάνεται με το πρώτο άκουσμα την Κυπριακή προφορά του ανθρώπου που επιχειρεί να με υποδυθεί και γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν είμαι εγώ. Όπως, επίσης, δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι κανένα μέλος που δήθεν υπηρέτησε στην ασφάλεια μου, καθώς ουδέποτε συμμετείχε μέλος Κυπριακής καταγωγής.

Συνεπώς, χωρίς καμία αμφιβολία, το πρόσωπο που ακούγεται να με υποδύεται δεν είμαι εγώ και ουδεμία σχέση έχει μαζί μου.

Σε αυτή την εκστρατεία λάσπης σε βάρος μου, το ένα ψέμα, διαδέχεται, λοιπόν, το άλλο, αλλά έρχεται η αλήθεια πλέον να αποκαλυφθεί από τους ίδιους τους παρανομούντες που έδωσαν στη δημοσιότητα το εν λόγω βιντεοσκοπημένο ηχητικό το οποίο έχω ήδη θέσει υπόψη της Δικαιοσύνης από την οποία αναμένω να αναζητήσει και να βρει τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς αυτής της τόσο νοσηρής κατασκευής που στόχο προφανώς δεν έχει μόνο εμένα, αλλά επιχειρεί εκ της θεσμικής ιδιότητάς μου να πλήξει και την Ελληνική κυβέρνηση.

Όταν ενημερώθηκα για την πρώτη ανάρτηση του κ. Δρουσιώτη άμεσα του έστειλα γραπτό μήνυμα και επικοινώνησα μαζί του και τηλεφωνικά, εξηγώντας του ότι ουδεμία σχέση έχω με την υπόθεση, καθώς δεν γνωρίζω κανένα από τα πρόσωπα που περιγράφονται στην ανάρτησή του, ενώ αγνοούσα και αγνοώ την ύπαρξη περίεργων και μη “αδελφοτήτων”.

Θεώρησα ότι μετά την επικοινωνία που είχα μαζί του θα ανασκεύαζε.

Όμως, όχι μόνο δεν ανασκεύασε, αλλά όταν το πρώτο ψέμα κατέρρευσε, επανήλθε με νέα ψέματα, τα οποία αναδημοσιεύτηκαν και στην Ελλάδα.

Για τον λόγο αυτό θα κινηθώ νομικά εναντίον τόσο του ίδιου όσο και εκείνων που επιχειρούν να θίξουν την τιμή και την υπόληψη μου, αναπαράγοντας τα κατασκευασμένα, αρρωστημένα και χυδαία ψεύδη του».

Διαβάστε επίσης:

Πώς ο Μακάριος Λαζαρίδης πήγε να «μπλέξει» χωρίς λόγο και τον Άκη Παυλόπουλο στην υπόθεση με το πτυχίο του

«Στα κάγκελα» και ο Κατσανιώτης για το ασυμβίβαστο: «Όταν απαξιώνεται ο βουλευτής, απαξιώνεται η επιλογή του πολίτη»

Ο Πέτσας αδειάζει Λαζαρίδη και… κυβέρνηση: «Περιμένω ξεκάθαρες απαντήσεις, όλα πήγαν λάθος»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
evros-metanastes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΥΠΡΟΠΟ για την έρευνα του BBC περί μισθοφόρων μεταναστών στον Έβρο: «Οι καταγγελίες διερευνώνται άμεσα»

super-market_plithorismos_0707_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Εφιαλτική πρόβλεψη για πληθωρισμό 3,5% στην Ελλάδα το 2026 – Το δυσμενές και το ακραίο σενάριο για την παγκόσμια οικονομία

hormuz_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τεχεράνη εξετάζει προσωρινό «πάγωμα» των μεταφορών μέσω Ορμούζ για να μην «εκτροχιαστούν» οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ

zachariadis_1404_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης: «Μέσα στην απελπισία του, ο Λαζαρίδης έχει το θράσος να κατηγορεί τους αριστερούς ως “τεμπέληδες”»

kinisi diodia 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα – Πού εντοπίζονται προβλήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

kalxas140426
ΚΑΛΧΑΣ

Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

irakleio zimies pasxa – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

sanchez-wife
ΚΟΣΜΟΣ

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

