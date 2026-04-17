Σε χαμηλό τέμπο η κοινοβουλευτική κόντρα, ΚΟ άμεσα θέλουν οι γαλάζιοι, η γραμμή για την ευρωπαϊκή εισαγγελία, η κόντρα Καρυστιανού – Τσίπρα, ο Αποστολάκης και ο Αβραμόπουλος

Την περίμενα πιο έντονη, πιο… προεκλογική τη συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή την Πέμπτη. Και για να είμαι ειλικρινής περίμενα ότι η αντιπολίτευση (ιδίως η μείζονα) θα αξιοποιούσε τη δυσχερή θέση στην οποία έχει περιέλθει η κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό για μία σειρά από λόγους. Ακρίβεια, θολό οικονομικό «θαύμα», δικογραφίες και πάει λέγοντας.

Αλλά δεν διαπίστωσα να έβγαλε ένα τέτοιο κλίμα η όλη διαδικασία. Ο πρωθυπουργός πέρασε τοη «δοκιμασία» με τη λιγότερη δυνατή πίεση που θα περίμενε.

Μάλιστα, η μεγαλύτερη αγωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μάλλον προς το εσωτερικό της ΝΔ και πώς θα ηρεμήσει τους βουλευτές του κόμματός του – εξ ου και είπε ότι θα συνεδριάσει η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα έως το τέλος του μήνα – παρά πώς θα απαντήσει στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Σωκράτη Φάμελλο και τους άλλους αρχηγούς.

Συνεδρίαση πριν τις άρσεις

Πάντως οι βουλευτές της ΝΔ που εξέφραζαν εδώ και μέρες προβληματισμό, δυσφορία ή και εκνευρισμό, δεν… ηρέμησαν εντελώς.

Τουναντίον μαθαίνω ότι γίνεται προσπάθεια να πιεστεί η ηγεσία και ο πρωθυπουργός να γίνει η συνεδρίαση της ΚΟ πριν από τη συζήτηση της Τετάρτης για τις άρσεις ασυλίας, που ζητά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη το σχετικό αίτημα εκφράζεται στον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Οι εκλογές, η γραμμή για την Εισαγγελία και η… τοξικότητα

Αν θέλει κανείς να κρατήσει μερικά πράγματα από τη συζήτηση της Πέμπτης ιδού κάποιες ιδέες:

Ο Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά οι περισσότεροι «κατάλαβαν» το φθινόπωρο . Δεν φταίει ο Μητσοτάκης σε αυτό, καθώς λέει αυτά που «υποχρεούται» να πει, αλλά η γενικότερη κινητικότητα. Εκεί κατά το Νοέμβριο το αργότερο τις βλέπουν οι πιο καχύποπτοι.

Οι αιχμές που άφησε ο πρωθυπουργός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρείται πως «οφείλονται» στη σκληρή γραμμή που εφαρμόζει εναντίον της ο Άδωνις Γεωργιάδης . Πολλοί βουλευτές συμφωνούν μαζί του κι έτσι αυτό φτάνει και στο Μαξίμου. Εκτιμώ ότι προϊόντος του χρόνου, η επίσημη γραμμή της κυβέρνησης θα συγκλίνει όλο και πιο πολύ με αυτή του υπουργού Υγείας, κρατήστε το.

Όσο η αντιπολίτευση, ειδικά η αξιωματική, «συμμερίζεται» τις καταγγελίες του Μητσοτάκη ότι υπάρχει τοξικότητα στην πολιτική αντιπαράθεση, τόσο δεν θα αποτελεί ισχυρό αντίπαλο για εκείνον. Πιο καθαρά δεν μπορεί να ειπωθεί αυτό. Ακόμα και ο Νίκος Καρανίκας καταφέρνει να την «ψαρώσει» την αντιπολίτευση, όταν τής λέει ότι είναι στην… κοσμάρα της.

Οι ανακοινώσεις της Καρυστιανού και η κόντρα με Τσίπρα

Δεν θέλω να επιτείνω την όποια αγωνία, αλλά οι πληροφορίες και οι φήμες στην πολιτική πιάτσα αναφέρουν πως οι ανακοινώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το νέο κόμμα πράγματι μπορούν να γίνουν έως το τέλος του μήνα.

Κάποια Πέμπτη ή Παρασκευή, καθότι η δίκη των Τεμπών είναι προγραμματισμένο να διεξάγεται Δευτέρα με Τετάρτη.

Ρώτησα πότε και μου μεταφέρθηκε η φράση «σε κάθε περίπτωση πριν τον Τσίπρα».

Και επειδή δεν είμαστε για… κολοκυθιά, ρώτησα και πότε θα είναι έτοιμος ο Αλέξης Τσίπρας και μου είπαν ότι τα διάφορα κείμενα για το νέο κόμμα θα αρχίζουν να είναι έτοιμα μετά τις 25 Απριλίου.

Να δω τον πρόεδρο Αλέξη να κάνει εξαγγελία την… Πρωτομαγιά, ως… αντίστιξη στην Καρυστιανού που είπε το «Ξεκινάμε για την Ελπίδα» την Πρωταπριλιά και τι στον κόσμο.

Έχει πάντως ενδιαφέρον ο ιδιότυπος ανταγωνισμός των δύο, ειδικά μετά τη δήλωση της Καρυστιανού για το Κράτος Δικαίου, με την οποία «τσουβάλιασε» Μητσοτάκη και Τσίπρα «για τους υπόλογους πρώην υπουργούς» τους σχετικά με τα Τέμπη.

Οι επιλογές του Αποστολάκη

Μαθαίνω ότι ο Ευάγγελος Αποστολάκης δεν έχει λάβει καμία απόφαση για το πολιτικό του μέλλον.

Ο ναύαρχος δέχεται διάφορες κρούσεις και προτάσεις, αλλά δεν βιάζεται.

Υπό αυτά τα δεδομένα έχει σε αυτή τη φάση εξασθενήσει πλήρως το ενδεχόμενο να πάει στο ΠΑΣΟΚ.

Άλλωστε η κινητικότητα που σημειώνεται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και έτσι… επιλογές υπάρχουν πολλές.

Η επιστροφή του Αβραμόπουλου

Μετά το ξεκαθάρισμα των προθέσεων του Κώστα Μπακογιάννη για το πολιτικό του μέλλον και την επιλογή να διεκδικήσει ξανά το δήμο της Αθήνας, παρά να είναι υποψήφιος βουλευτής, παρατηρείται κινητικότητα στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ.

Ειδικά μάλιστα εάν ο Νικήτας Κακλαμάνης τοποθετηθεί από τον πρωθυπουργό στο Επικρατείας, τότε τα πράγματα γίνονται ενδιαφέροντα, καθώς φαίνεται να επιστρέφει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στη… φυσική του εκλογική περιφέρεια. Ο πρώην κοινοτικός επίτροπος που εκλέχτηκε το 2023 στην Ηλεία, δείχνει να το πήρε απόφαση για την Α’ Αθήνας.

Και κάπως έτσι η μάχη στην πρωτεύουσα θα θυμίζει αρένα…

