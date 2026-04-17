Σε χαμηλό τέμπο η κοινοβουλευτική κόντρα, ΚΟ άμεσα θέλουν οι γαλάζιοι, η γραμμή για την ευρωπαϊκή εισαγγελία, η κόντρα Καρυστιανού – Τσίπρα, ο Αποστολάκης και ο Αβραμόπουλος

Καλημέρα σας
Την περίμενα πιο έντονη, πιο… προεκλογική τη συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή την Πέμπτη. Και για να είμαι ειλικρινής περίμενα ότι η αντιπολίτευση (ιδίως η μείζονα) θα αξιοποιούσε τη δυσχερή θέση στην οποία έχει περιέλθει η κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό για μία σειρά από λόγους. Ακρίβεια, θολό οικονομικό «θαύμα», δικογραφίες και πάει λέγοντας.
Αλλά δεν διαπίστωσα να έβγαλε ένα τέτοιο κλίμα η όλη διαδικασία. Ο πρωθυπουργός πέρασε τοη «δοκιμασία» με τη λιγότερη δυνατή πίεση που θα περίμενε.
Πάντως οι βουλευτές της ΝΔ που εξέφραζαν εδώ και μέρες προβληματισμό, δυσφορία ή και εκνευρισμό, δεν… ηρέμησαν εντελώς.
Τουναντίον μαθαίνω ότι γίνεται προσπάθεια να πιεστεί η ηγεσία και ο πρωθυπουργός να γίνει η συνεδρίαση της ΚΟ πριν από τη συζήτηση της Τετάρτης για τις άρσεις ασυλίας, που ζητά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη το σχετικό αίτημα εκφράζεται στον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Μάξιμο Χαρακόπουλο.
Αν θέλει κανείς να κρατήσει μερικά πράγματα από τη συζήτηση της Πέμπτης ιδού κάποιες ιδέες:
Δεν θέλω να επιτείνω την όποια αγωνία, αλλά οι πληροφορίες και οι φήμες στην πολιτική πιάτσα αναφέρουν πως οι ανακοινώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το νέο κόμμα πράγματι μπορούν να γίνουν έως το τέλος του μήνα.
Κάποια Πέμπτη ή Παρασκευή, καθότι η δίκη των Τεμπών είναι προγραμματισμένο να διεξάγεται Δευτέρα με Τετάρτη.
Ρώτησα πότε και μου μεταφέρθηκε η φράση «σε κάθε περίπτωση πριν τον Τσίπρα».
Και επειδή δεν είμαστε για… κολοκυθιά, ρώτησα και πότε θα είναι έτοιμος ο Αλέξης Τσίπρας και μου είπαν ότι τα διάφορα κείμενα για το νέο κόμμα θα αρχίζουν να είναι έτοιμα μετά τις 25 Απριλίου.
Να δω τον πρόεδρο Αλέξη να κάνει εξαγγελία την… Πρωτομαγιά, ως… αντίστιξη στην Καρυστιανού που είπε το «Ξεκινάμε για την Ελπίδα» την Πρωταπριλιά και τι στον κόσμο.
Μαθαίνω ότι ο Ευάγγελος Αποστολάκης δεν έχει λάβει καμία απόφαση για το πολιτικό του μέλλον.
Ο ναύαρχος δέχεται διάφορες κρούσεις και προτάσεις, αλλά δεν βιάζεται.
Υπό αυτά τα δεδομένα έχει σε αυτή τη φάση εξασθενήσει πλήρως το ενδεχόμενο να πάει στο ΠΑΣΟΚ.
Άλλωστε η κινητικότητα που σημειώνεται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και έτσι… επιλογές υπάρχουν πολλές.
Μετά το ξεκαθάρισμα των προθέσεων του Κώστα Μπακογιάννη για το πολιτικό του μέλλον και την επιλογή να διεκδικήσει ξανά το δήμο της Αθήνας, παρά να είναι υποψήφιος βουλευτής, παρατηρείται κινητικότητα στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ.
Ειδικά μάλιστα εάν ο Νικήτας Κακλαμάνης τοποθετηθεί από τον πρωθυπουργό στο Επικρατείας, τότε τα πράγματα γίνονται ενδιαφέροντα, καθώς φαίνεται να επιστρέφει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στη… φυσική του εκλογική περιφέρεια. Ο πρώην κοινοτικός επίτροπος που εκλέχτηκε το 2023 στην Ηλεία, δείχνει να το πήρε απόφαση για την Α’ Αθήνας.
Και κάπως έτσι η μάχη στην πρωτεύουσα θα θυμίζει αρένα…
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
