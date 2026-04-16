ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 15:51
16.04.2026 13:13

Καρυστιανού για την προ ημερησίας στη Βουλή: «Η συζήτηση δεν είναι για το κράτος δικαίου, αλλά για το κράτος μαφίας»

Ως συζήτηση «κράτους μαφίας» αντί «κράτους δικαίου» σχολίασε την προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή η Μαρία Καρυστιανού.

Η Καρυστιανού επιτέθηκε σε κυβέρνηση, αντιπολίτευση, αλλά και την ΕΕ, κάνοντας λόγο -μεταξύ άλλων- για «συνενοχή» σε μία «κατάπτυση ασυλία υπόλογων πολιτικών» αναφερόμενη τόσο στα Τέμπη, όσο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δήλωση της Καρυστιανού

«Κράτος δικαίου δεν υπάρχει στην Ελλάδα με ευθύνη κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και πρωτίστως της ευρωπαϊκής επιτροπής που υποτίθεται ότι είναι ο βασικός θεματοφύλακάς του. Κατάντησαν την Ελλάδα σε κράτος παρανομίας και αδικίας και την ΕΕ σε συνεργό διαφθοράς εν γνώσει της, απρόθυμη να διεκδικήσει τους σκοπούς της συνθήκης, ίδρυσής της.

Ολοι τους είναι συνένοχοι και το ντροπιαστικό για την χώρα μας καθεστώς της κατάπτυστης ασυλίας και ατιμωρησίας των νομικά υπόλογων πολιτικών που ούτε ερευνώνται, ούτε διώκονται, ούτε τιμωρούνται για τα κακουργήματα για τα οποία διαπράττουν κατά των Ελλήνων και ευρωπαίων πολιτών.

Γιατί θα μιλήσουν; Για τους υπόλογους πρώην υπουργούς των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα, τους οποίους κυβέρνηση και αντιπολίτευση τους ξέπλυναν ξεδιάντροπα για τις ποινικές ευθύνες τους για τα Τέμπη; Για τους πολιτικούς απατεώνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη η οποία παρακολουθούσε με το Predator πολιτικούς αντιπάλους, δικαστικούς, υπουργούς, δημοσιογράφους και ξεπλύθηκε με τον πιο αήθη τρόπο από τον Άρειο Πάγο υπό προεδρίας Κλάπα, Αδειλήνη;

Για τους ηθικά υπόλογους της κυβέρνησης Μητσοτάκη που διοχέτευαν κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικούς τους, στερώντας τα από τους έντιμους αγρότες, ζημιώνοντας το ευρωπαϊκό ταμείο και τον πρωτογενή τομέα της χώρας, ενώ παράλληλα φούσκωναν τις τσέπες ψηφοφόρους τους;

Με τόσους υπόλογους πολιτικούς, αλλά και συνεργούς στην ατιμωρησία, η σημερινή συζήτηση στη Βουλή δεν είναι για το κράτος δικαίου, αλλά για το κράτος μαφίας. Εκεί κατάντησαν τη χώρα οι διαχρονικά διεφθαρμένοι πολιτικοί της, καταδικάζοντάς την σε διαρκεί παθογένεια και υποθηκεύοντας το μέλλον των παιδιών μας».

