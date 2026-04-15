Καμπάνα ΔΝΤ για τον πληθωρισμό, η υπόθεση Λαζαρίδη, ο Παπαθανάσης με σταυρό, ο Παπασταύρου με Επικρατείας και η πρόκληση Λατινοπούλου σε Ζωή  

Καλημέρα σας

Η σκιά του πολέμου πέφτει όλο και πιο βαριά στην Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα ίσως προκαλέσει πιο ακραίες επιπτώσεις.

Η πρόβλεψη του ΔΝΤ για πληθωρισμό 3,5% εντός του 2026, μαζί με την περικοπή του ρυθμού ανάπτυξης, δεν είναι για εφησυχασμό.

Αν συνυπολογίσει κανείς ότι η Τουρκία υιοθετεί ξανά επιθετική ρητορική, τότε το κοκτέιλ σε οικονομία και εθνικά γίνεται εκρηκτικό.

Θα προσέθετα, για να ολοκληρωθεί το παζλ της μασίφ πολιτικής επικαιρότητας, την αυριανή συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου, τις υποκλοπές, τις δικογραφίες ΟΠΕΚΕΠΕ και τον… Μακάριο Λαζαρίδη, αλλά δεν θέλω να κάνω το… πιάτο δίσκο βαρύ και δύσπεπτο.

Είναι και μέρες τέτοιες που δεν έχει ακόμα χωνευτεί το… αρνί, θα είναι κρίμα να φορτώσουμε κι άλλο το πολιτικό τραπέζι – αύριο αυτά.

Παπαθανάσης με σταυρό, Παπασταύρου με… σωσίβιο Επικρατείας (ελπίζει)

Να πάμε τώρα και σε πιο… πεζά θέματα, όπως τα ψηφοδέλτια της ΝΔ και η σκληρή μάχη των γαλάζιων βουλευτών και υπουργών για μία θέση στον… ήλιο της επόμενης Βουλής.

Με αφορμή τις πληροφορίες και τις φήμες που κυκλοφόρησαν ότι ο Νίκος Παπαθανάσης μπορεί να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ο υπουργός Ανάπτυξης επικοινώνησε με τη στήλη και διευκρίνισε με τη σαφήνεια, που απαιτούν αυτές οι περιπτώσεις ότι θα είναι και πάλι υποψήφιος με σταυρό στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθήνας.

Δεν τον τρομάζει ο ανταγωνισμός τον Νίκο Παπαθανάση – θα είναι στην ίδια περιφέρεια με ονόματα όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Παύλος Μαρινάκης και άλλοι.

Αντιθέτως ο Σταύρος Παπασταύρου καλοβλέπει το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ σαν την… Ιθάκη του, καθότι είναι της μόδας αυτό τον καιρό το ομηρικό νησί του Ιονίου. Ο υπουργός Ενέργειας είναι ικανός να φτάσει και με… σωσίβιο στην «Ιθάκη», αν είναι να αποφύγει την αδυσώπητη μάχη στο Νότιο Τομέα της Β΄ Αθήνας, όπου δεσπόζουν Δένδιας, Θεοδωρικάκος, Κυρανάκης και άλλοι. Και να αφοσιωθεί έτσι στην παραγωγή ιδεών, όπως αυτή που έχει πει ήδη στο Μαξίμου, να προσκληθεί ο Τραμπ να μιλήσει τον Ιούλιο στην Πνύκα για τη… Δημοκρατία! Λαμβάνοντας δε υπόψη τι έχει κάνει ο Τραμπ τον πρώτο χρόνο της δεύτερης προεδρικής θητείας του, είναι πράγματι πολύ δύσκολο να βρει κανείς χειρότερη ιδέα… Κι όμως ο Σταύρος επιμένει!

Πώς τη γλίτωσε προσώρας ο Μακάριος

Ήθελα να ήξερα, δεν έχει έναν φίλο, έναν δικό του άνθρωπο, έμπειρο περί των πολιτικών, αυτός ο Μακάριος Λαζαρίδης, να του πει «κρατήσου, μην μιλάς ακατάσχετα, όσο λες λες τόσο εκτίθεσαι»;

Διότι η συμπεριφορά και μόνο του Λαζαρίδη αυτές τις μέρες που τον κατακρίνουν όλοι για το διορισμό του το 2007 χωρίς να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, τον εκθέτει ακόμα περισσότερο κι από την ίδια την υπόθεση για την οποία κατακρίνεται. Επιτίθεται σε όλους, «καρφώνει» όποιον βρει μπροστά του, ειρωνεύεται, πουλάει πνεύμα και γενικά δεν είναι ακριβώς η επιτομή της ψύχραιμης και ευπρεπούς παρουσίας.

Ένα από τα κρίσιμα που στοιχεία που καθόρισαν την τύχη του Λαζαρίδη ήταν και το γεγονός ότι από το 2019 έχουν φύγει από την κυβέρνηση (δικαίως ή αδίκως, είτε με ευθεία απομάκρυνση, είτε με ώθηση σε παραίτηση) 35 στελέχη! Πέντε κάθε χρόνο για όσους αγαπούν τη στατιστική, ένας κάθε δίμηνο σχεδόν. Γι’ αυτό και μέχρι χθες τουλάχιστον, η γραμμή που κυριάρχησε ήταν «ας μην πάμε στον 36ο»!

Αφροδίτη vs Ζωή και καλό κουράγιο

Όλα τα είχαμε, μία κόντρα Κωνσταντοπούλου – Λατινοπούλου μας έλειπε.

Είδα χθες την πρόεδρο της Φωνής Λογικής (ακούγεται τρολίστικο το όνομα, κι όμως έτσι λέγεται), να δίνει κανονική παράσταση στο πλατό του ΣΚΑΙ – σκέφτομαι πόσα έχασε η υποκριτική τέχνη με την επιλογή της να ασχοληθεί με την πολιτική.

Παρίστανε η Αφροδίτη Λατινοπούλου την Ζωή Κωνσταντοπούλου, τραβώντας… video τους Οικονόμου και Παυλόπουλο για να διακωμωδήσει έτσι την περίφημη βιντεοσκόπηση που έκανε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στη Βουλή για το… μπισκότο του Άδωνι Γεωργιάδη.

Δεν μπορώ καν να φανταστώ πώς μπορεί να… απαντήσει σε αυτό η Ζωή.

Όπως και δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι η πολιτική ζωή και ο δημόσιος λόγος θα έφτανε σε αυτό το σημείο…

Έχουμε πέσει θύματα του… viral ή έτσι κι αλλιώς ήμασταν καταδικασμένοι, ποτέ δεν θα το μάθουμε – απλά θα το υποστούμε ακούσια και μαρτυρικά.

Γαλάζια βαρελότα

Διάβασα – και χάρηκα – πόσο επιτυχημένη ήταν η αστυνομική επιχείρηση το φετινό Πάσχα για τον περιορισμό της χρήσης βεγγαλικών, βαρελότων και συναφών πυρομαχικών, στα οποία εξασκούνται οι θερμόαιμοι πιστοί τις αναστάσιμες ώρες.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης το πήρε σοβαρά, διαπιστώνοντας τι συνέβη τα τελευταία χρόνια κι έτσι συνελήφθησαν δεκάδες άτομα, αλλά και κατασχέθηκαν 180 χιλιάδες, λέει, πυροτεχνικά είδη!

Επειδή πάντως το έχει πρόχειρα τώρα η αστυνομία, μία καλή ιδέα είναι να τα δώσει στους εξεγερμένους βουλευτές της ΝΔ ενόψει της συνεδρίασης που θα έχει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος – δεν θα πάνε χαμένα, σίγουρα!

CrediaBank: «Ψήνονται» μεταβιβάσεις πακέτων μετά την αύξηση του free float

Την είσοδο της στο γενικό δείκτη αλλά και άλλους σημαντικούς δείκτες του ελληνικού Χρηματιστηρίου σηματοδοτεί η αύξηση του free float της CrediaBank, μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ στην οποία δεν συμμετείχαν Thrivest και Υπερταμείο.

Αποτέλεσμα ήταν το ποσοστό της πρώτης στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας να πέσει από το σχεδόν 50% που ήταν πριν την αύξηση σε λίγο πάνω από 40% και του Υπερταμείου από σχεδόν 36% σε περίπου 29% αντίστοιχα.

Αυτό σημαίνει ότι πλέον η CrediaBank πληροί το κριτήριο του 15% free float που απαιτεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μπαίνοντας έτσι στο «μικροσκόπιο» και άλλων (θεσμικών και μη) επενδυτών εγχώριους και ξένους.

Κύκλοι της αγοράς μάλιστα δεν αποκλείουν να δούμε σύντομα τη μεταβίβαση «πακέτων» μετοχών σε τρίτους επενδυτές μέσω χρηματιστηρίου…

Διαβάστε επίσης:

Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

Συγκρούσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, η γραμμή Άδωνι, το πτυχίο Λαζαρίδη, Οι ευχές Τασούλα, το αβγό του Ανδρουλάκη και το ποίημα του Τσίπρα

Η δοκιμασία των βουλευτών ΝΔ, οι πιένες Γεωργιάδη, η αιχμή Μαρινάκη, η βιασύνη Τσίπρα, τα ζογκλερικά Πανούση στο ΠΑΣΟΚ, η σχέση Καρυστιανού – Γρατσία











