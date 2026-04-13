Συγκρούσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, η γραμμή Άδωνι, το πτυχίο Λαζαρίδη, Οι ευχές Τασούλα, το αβγό του Ανδρουλάκη και το ποίημα του Τσίπρα  

Καλημέρα σας και χρόνια πολλά
Τελευταία ημέρα σήμερα της πασχαλινής ανάπαυλας για κόμματα και πολιτικούς και διαβλέπω ότι από αύριο θα έχουμε επιστροφή σε «ημιάγρια» πολιτική αντιπαράθεση, με αποκορύφωμα την προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή την Πέμπτη για το κράτος Δικαίου – υποκλοπές, δίκες και όλα όσα απασχολούν την κοινή γνώμη τις τελευταίες εβδομάδες…
Αυτό που είναι βέβαιο, πέρα από την κεντρική πολιτική αντιπαράθεση, είναι ότι τα κομματικά επιτελεία θα έχουν πολλή δουλειά το επόμενο διάστημα.
Για παράδειγμα, η ΝΔ δεν έχει μόνο το συνέδριο μπροστά της, αλλά να ανέβει κι ένα βουνό: Είναι υποχρεωμένη να αρχίσει να ψάχνει από τώρα υποψήφιους βουλευτές για τις λίστες της σε μία σειρά (όχι λίγες) από εκλογικές περιφέρειες.
Η εμπλοκή δεκάδων βουλευτών της σε διάφορές υποθέσεις… δικαστικού ενδιαφέροντος και αμφιλεγόμενης πολιτικής ορθότητας, ακόμα κι αν δεν οδηγήσει όλους εκτός ψηφοδελτίων, σίγουρα θα προκαλέσει μεγάλα κενά και πάντως θα αποδυναμώσει τις λίστες.
Υπάρχουν περιοχές με εμφανέστατο πρόβλημα, όπως οι Σέρρες, η Μαγνησία, τα Τρίκαλα και πάει λέγοντας…
Αν μάλιστα ισχύει η πληροφορία ότι γαλάζιοι βουλευτές μαζεύουν υπογραφές για να συνεδριάσει άμεσα και εκτάκτως η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, τα πράγματα πάνε σε σύγκρουση – κανείς δεν είναι της λογικής «σφάξε με αγά μου να αγιάσω», ως φαίνεται!
Υποψήφιους έχει αρχίσει να ψάχνει και ο Αλέξης Τσίπρας, εδώ που τα λέμε. Αυτός δεν χρειάστηκε την… ευρωπαϊκή εισαγγελία για να του «κάψει» διάφορες περιπτώσεις, που θα μπορούσαν να είναι στις λίστες του κόμματος που ετοιμάζει με γοργούς ρυθμούς πλέον – τους έκαψε μόνος του και τώρα κοιτάζει ποιοι από τους παλιούς συντρόφους του έχουν διασωθεί και μπορούν να συμμετέχουν στη νέα προσπάθεια.
Η αρχική προσεκτική και μάλλον ήπια, αναλογικά με τον πολιτικό σεισμό που προκάλεσε, στάση της κυβέρνηση απέναντι στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, αρχίζει να δίνει τη θέση της στην επιθετική γραμμή, που πρόβαλε εξ αρχής ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο υπουργός Υγείας μίλησε για πολιτική παρέμβαση από την εισαγγελία, για προσπάθεια αποσταθεροποίησης και άλλα τέτοια.
Πριν το Πάσχα, το Μαξίμου απέφυγε να υιοθετήσει ή να τροφοδοτήσει έστω και έμμεσα μία τέτοια ρητορική.
Αλλά μετά το Πάσχα τα κόζια φαίνεται ότι θα αλλάξουν κάπως. Επισήμως η κυβέρνηση δεν θα κηρύξει βέβαια κάποιο πόλεμο κατά της εισαγγελίας – υπάρχει Ευρώπη απέναντι βλέπετε.
Αλλά τόσο ο Γεωργιάδης, όσο και άλλα στελέχη με ανάλογη διάθεση, έχουν το… ελεύθερο να ρίξουν όσα… μπουρλότα δεν έσκασαν φέτος στην Ανάσταση σε αμέτρητες εκκλησίες της χώρας, λόγω των ισχυρών αστυνομικών μέτρων.
Με την ευκαιρία, να επισημάνω κάποια ενδιαφέροντα έως και θετικά των εορταστικών ημερών:
Λίγο θέλει ακόμα και στην κυβέρνηση θα αρχίσουν να βλέπουν σοβαρά τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης με το Ισραήλ – μην φανταστείτε ανατροπές, αλλά τουλάχιστον μία απόσταση τη βλέπουν αναγκαία.
Βλέπετε, όλη αυτή η επιθετικότητα του Νετανιάχου έχει φέρει στο αμήν τους Ευρωπαίους, ακόμα και την ελληνική κυβέρνηση, που έχει μια παραπάνω συνεργασία με το Τελ Αβίβ.
Μάλιστα έχει ενδιαφέρον ένα άρθρο στην «Κ», του Κωνσταντίνου Φίλη, οι απόψεις και οι αναλύσεις του οποίου λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη στην κυβέρνηση: «Η πεισματική στήριξη στις αποσταθεροποιητικές επιλογές του Ισραήλ εξασθενίζει την επιρροή των ΗΠΑ σε ένα κομμάτι της Δύσης και στον ‘‘Παγκόσμιο Νότο’’» γράφει ο γνωστός διεθνολόγος.
Ε, πώς αλλιώς να το πει ο άνθρωπος ότι δεν πάει άλλο;
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
