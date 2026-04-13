Συγκρούσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, η γραμμή Άδωνι, το πτυχίο Λαζαρίδη, Οι ευχές Τασούλα, το αβγό του Ανδρουλάκη και το ποίημα του Τσίπρα  

Καλημέρα σας και χρόνια πολλά

Τελευταία ημέρα σήμερα της πασχαλινής ανάπαυλας για κόμματα και πολιτικούς και διαβλέπω ότι από αύριο θα έχουμε επιστροφή σε «ημιάγρια» πολιτική αντιπαράθεση, με αποκορύφωμα την προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή την Πέμπτη για το κράτος Δικαίου – υποκλοπές, δίκες και όλα όσα απασχολούν την κοινή γνώμη τις τελευταίες εβδομάδες…

Και μόνο το γεγονός ότι εντείνονται οι πληροφορίες ότι μετά τη συζήτηση αυτή το ΠΑΣΟΚ θα ήθελε και μάλλον ήδη σχεδιάζει να καταθέσει πρόταση μομφής στην κυβέρνηση, σε συνεργασία βέβαια με άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, καθότι δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, είναι ενδεικτικό του κλίματος, που φτιάχνεται…

Γαλάζιες εκκαθαρίσεις και διάθεση για σύγκρουση

Αυτό που είναι βέβαιο, πέρα από την κεντρική πολιτική αντιπαράθεση, είναι ότι τα κομματικά επιτελεία θα έχουν πολλή δουλειά το επόμενο διάστημα.

Για παράδειγμα, η ΝΔ δεν έχει μόνο το συνέδριο μπροστά της, αλλά να ανέβει κι ένα βουνό: Είναι υποχρεωμένη να αρχίσει να ψάχνει από τώρα υποψήφιους βουλευτές για τις λίστες της σε μία σειρά (όχι λίγες) από εκλογικές περιφέρειες.

Η εμπλοκή δεκάδων βουλευτών της σε διάφορές υποθέσεις… δικαστικού ενδιαφέροντος και αμφιλεγόμενης πολιτικής ορθότητας, ακόμα κι αν δεν οδηγήσει όλους εκτός ψηφοδελτίων, σίγουρα θα προκαλέσει μεγάλα κενά και πάντως θα αποδυναμώσει τις λίστες.

Υπάρχουν περιοχές με εμφανέστατο πρόβλημα, όπως οι Σέρρες, η Μαγνησία, τα Τρίκαλα και πάει λέγοντας…

Αν μάλιστα ισχύει η πληροφορία ότι γαλάζιοι βουλευτές μαζεύουν υπογραφές για να συνεδριάσει άμεσα και εκτάκτως η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, τα πράγματα πάνε σε σύγκρουση – κανείς δεν είναι της λογικής «σφάξε με αγά μου να αγιάσω», ως φαίνεται!

Παρεμπιπτόντως και άσχετα από τα ψηφοδέλτια, μήπως πρέπει να δει η κυβέρνηση την υπόθεση του… πτυχιούχου Μακάριου Λαζαρίδη, με ρεαλισμό και όχι με το περίσσευμα… αγάπης που φέρνει το Πάσχα; Διότι εδώδεν χωράνε… συναισθηματικά!

Ψάχνουν υποψήφιους βουλευτές

Υποψήφιους έχει αρχίσει να ψάχνει και ο Αλέξης Τσίπρας, εδώ που τα λέμε. Αυτός δεν χρειάστηκε την… ευρωπαϊκή εισαγγελία για να του «κάψει» διάφορες περιπτώσεις, που θα μπορούσαν να είναι στις λίστες του κόμματος που ετοιμάζει με γοργούς ρυθμούς πλέον – τους έκαψε μόνος του και τώρα κοιτάζει ποιοι από τους παλιούς συντρόφους του έχουν διασωθεί και μπορούν να συμμετέχουν στη νέα προσπάθεια.

Στην ίδια αναζήτηση είναι και η Μαρία Καρυστιανού βέβαια – αυτή το έχει ανακοινώσει και επίσημα ότι ξεκίνησε η δημιουργία νέου κόμματος.

Γενικά αυτό τον καιρό, δύο κατηγορίες είναι περιζήτητες: Υπάλληλοι για σεζόν και υποψήφιοι βουλευτές με τα νέα και τα παλιά κόμματα.

Κερδίζει έδαφος η γραμμή Άδωνι

Η αρχική προσεκτική και μάλλον ήπια, αναλογικά με τον πολιτικό σεισμό που προκάλεσε, στάση της κυβέρνηση απέναντι στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, αρχίζει να δίνει τη θέση της στην επιθετική γραμμή, που πρόβαλε εξ αρχής ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας μίλησε για πολιτική παρέμβαση από την εισαγγελία, για προσπάθεια αποσταθεροποίησης και άλλα τέτοια.

Πριν το Πάσχα, το Μαξίμου απέφυγε να υιοθετήσει ή να τροφοδοτήσει έστω και έμμεσα μία τέτοια ρητορική.

Αλλά μετά το Πάσχα τα κόζια φαίνεται ότι θα αλλάξουν κάπως. Επισήμως η κυβέρνηση δεν θα κηρύξει βέβαια κάποιο πόλεμο κατά της εισαγγελίας – υπάρχει Ευρώπη απέναντι βλέπετε.

Αλλά τόσο ο Γεωργιάδης, όσο και άλλα στελέχη με ανάλογη διάθεση, έχουν το… ελεύθερο να ρίξουν όσα… μπουρλότα δεν έσκασαν φέτος στην Ανάσταση σε αμέτρητες εκκλησίες της χώρας, λόγω των ισχυρών αστυνομικών μέτρων.

Οι ευχές Τασούλα, το αβγό του Ανδρουλάκη και το ποίημα του Τσίπρα

Με την ευκαιρία, να επισημάνω κάποια ενδιαφέροντα έως και θετικά των εορταστικών ημερών:

Πρώτον, ο Κώστας Τασούλας , παρότι είχε σειρά εμφανίσεων, δεν μπέρδεψε αυτή τη φορά τις ευχές και τις δηλώσεις με άσχετες ημερομηνίες και γεγονότα. Το αναγνωρίζουμε και ευχόμαστε του χρόνου… αλάθητος, δεν αντέχονται άλλα viral.

, παρότι είχε σειρά εμφανίσεων, δεν μπέρδεψε αυτή τη φορά και τις δηλώσεις με άσχετες ημερομηνίες και γεγονότα. Το αναγνωρίζουμε και ευχόμαστε του χρόνου… αλάθητος, δεν αντέχονται άλλα viral. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται πράγματι να έχει νέο επικοινωνιολόγο: Δεν εξηγείται ότι οι αναρτήσεις του στα σόσιαλ μίντια έχουν πιο έντονο προσωπικό και συναισθηματικό τόνο. Χθες ανέβασε φωτογραφία με τον γιο του, Μαρίνο , να εύχονται για το Πάσχα και να έχουν μαζί ένα καταπράσινο (και όχι κόκκινο) αβγό. Για το ΠΑΣΟΚ φυσικά και όχι για τον Παναθηναϊκό, καθότι ο νεαρός πήγε κόντρα στον πατέρα και έγινε οπαδός του Ολυμπιακού.

Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να πει ότι φτιάχνει κόμμα με… ένα ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη: «Την άνοιξη αν δεν την βρεις, την φτιάχνεις» έγραψε στα social media». Πώς αλλιώς να το κάνει καθαρό; Επιστράτευσε ακόμα και ποίηση!

Περίσκεψη για Νετανιάχου

Λίγο θέλει ακόμα και στην κυβέρνηση θα αρχίσουν να βλέπουν σοβαρά τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης με το Ισραήλ – μην φανταστείτε ανατροπές, αλλά τουλάχιστον μία απόσταση τη βλέπουν αναγκαία.

Βλέπετε, όλη αυτή η επιθετικότητα του Νετανιάχου έχει φέρει στο αμήν τους Ευρωπαίους, ακόμα και την ελληνική κυβέρνηση, που έχει μια παραπάνω συνεργασία με το Τελ Αβίβ.

Μάλιστα έχει ενδιαφέρον ένα άρθρο στην «Κ», του Κωνσταντίνου Φίλη, οι απόψεις και οι αναλύσεις του οποίου λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη στην κυβέρνηση: «Η πεισματική στήριξη στις αποσταθεροποιητικές επιλογές του Ισραήλ εξασθενίζει την επιρροή των ΗΠΑ σε ένα κομμάτι της Δύσης και στον ‘‘Παγκόσμιο Νότο’’» γράφει ο γνωστός διεθνολόγος.

Ε, πώς αλλιώς να το πει ο άνθρωπος ότι δεν πάει άλλο;

