ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 14:55
28.04.2026 13:04

Απόπειρες τηλεφωνικής απάτης με πρόσχημα τον… αφθώδη πυρετό

28.04.2026 13:04
Για απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης, με πρόσχημα τον αφθώδη πυρετό, κάνει λόγο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι οι υπηρεσίες του αλλά και αυτές των Περιφερειών δεν ζητούν ποτέ τηλεφωνικά προσωπικά δεδομένα.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, έχουν εντοπιστεί περιστατικά τηλεφωνικών επικοινωνιών από άγνωστα άτομα, τα οποία προσποιούνται ότι ενεργούν εκ μέρους υπηρεσιών ή εργαστηρίων και ζητούν προσωπικά δεδομένα, με πρόσχημα την ενημέρωση για αποτελέσματα εξετάσεων σχετικών με τον αφθώδη πυρετό.

Οι εν λόγω πρακτικές, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, δεν συνάδουν με τις επίσημες διαδικασίες ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών και επισημαίνει ότι:

  • Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειών δεν ζητούν ποτέ τηλεφωνικά προσωπικά δεδομένα (όπως ΑΜΚΑ ή άλλα ευαίσθητα στοιχεία).
  • Καμία ενημέρωση για εργαστηριακά αποτελέσματα δεν πραγματοποιείται μέσω άτυπων τηλεφωνικών κλήσεων από μη ταυτοποιημένες πηγές.
  • Το μοναδικό αρμόδιο και επίσημο εργαστήριο για την επιβεβαίωση του αφθώδους πυρετού είναι το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι κτηνοτρόφοι να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις παρακάτω βασικές οδηγίες:

  • Να μην αποκαλύπτουν προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα σε τηλεφωνικές κλήσεις από αγνώστους.
  • Να διακόπτουν άμεσα την επικοινωνία σε περίπτωση υποψίας και να επικοινωνούν οι ίδιοι με τις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω των επίσημων τηλεφώνων τους.
  • Να ενημερώνουν άμεσα τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση ύποπτης επικοινωνίας.

Όπως ενημερώνει το ΥΠΑΑΤ έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού και παρακολουθεί στενά το φαινόμενο.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 14:55
ΘΕΑΤΡΟ

Σε καλοκαιρινή περιοδεία το «Sexy Laundry» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου

ΣΙΝΕΜΑ

«Verity»: Anne Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett πρωταγωνιστούν στο ψυχολογικό θρίλερ της Amazon MGM (photos/video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Χωρίς σωστή διαχείριση νερού, οι αγρότες θα πληρώνουν την κλιματική κρίση

1 / 3