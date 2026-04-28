Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 48χρονου από την Καλαμαριά

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 48χρονου άνδρα, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», η περιπέτεια του Θωμά Κωνσταντινίδη, 48 ετών, έληξε σήμερα 28/04/2026 δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Συγκεκριμένα, ο ενήλικας εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είχαν ενημερωθεί για την εξαφάνισή του μέσω του μηχανισμού Missing Alert.

Για ακόμα μια φορά αποδείχθηκε καθοριστική η ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Alert και η συνδρομή των πολιτών στον άμεσο εντοπισμό του αγνοούμενου και στην περίθαλψή του.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ενήλικας εξαφανίστηκε από τη περιοχή της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης στις 9/04/2026 . «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του στις 27/04/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του καθώς υπήρχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Θωμά Κωνσταντινίδη και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί.

