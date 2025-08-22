search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 08:24
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2025 07:03

Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,5 Ρίχτερ στις ακτές της νότιας Αμερικής – Ανταρκτικής

22.08.2025 07:03
stigmiotypo-othonis-2025-08-22-062300-768×528

Σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ έπληξε την Πέμπτη το Drake Passage, μεταξύ του νότιου άκρου της Νότιας Αμερικής και της Ανταρκτικής.

Η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική Υπηρεσία του Ναυτικού της Χιλής εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι στην περιοχή της Ανταρκτικής δίνοντας αρχικά εκτίμηση για σεισμό μεγέθους 8,0 Ρίχτερ που έπληξε 258 χιλιόμετρα (160 μίλια) βορειοδυτικά της Βάσης Frei, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) ανέφερε αρχικά ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 8, αλλά αργότερα αναθεώρησε την εκτίμησή της, αναφέροντας ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 11 χλμ. (7 μίλια). Ο σεισμός έπληξε την περιοχή 700 χλμ. νοτιοανατολικά της πόλης Ουσουάια της Αργεντινής, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκους, σύμφωνα με την USGS.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eortologio0304
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου

moon new
ΕΛΛΑΔΑ

Aύριο το Μαύρο Φεγγάρι – Η σπάνια νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

podcast-kexagias-site-3-1
PODCASTS

Podcast – Κάποτε τα λεωφορεία είναι ταλαιπωρία

colombia new
ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Έξι νεκροί και 70 τραυματίες από βομβαρδισμό σε αεροπορική βάση 

Pao aek paok
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μια νίκη, μια ισοπαλία και μια ήττα για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα – Ένα βήμα πιο κοντά στη 10η θέση η Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

dk-oyster-35654
TRAVEL

Beach clubs που «δαγκώνουν»: Αυτά είναι τα πιο ακριβά στην Ευρώπη - Με ελάχιστη κατανάλωση που φτάνει έως και 1.500 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 08:23
eortologio0304
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου

moon new
ΕΛΛΑΔΑ

Aύριο το Μαύρο Φεγγάρι – Η σπάνια νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

podcast-kexagias-site-3-1
PODCASTS

Podcast – Κάποτε τα λεωφορεία είναι ταλαιπωρία

1 / 3