Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,5 Ρίχτερ στις ακτές της νότιας Αμερικής – Ανταρκτικής

Σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ έπληξε την Πέμπτη το Drake Passage, μεταξύ του νότιου άκρου της Νότιας Αμερικής και της Ανταρκτικής.

Η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική Υπηρεσία του Ναυτικού της Χιλής εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι στην περιοχή της Ανταρκτικής δίνοντας αρχικά εκτίμηση για σεισμό μεγέθους 8,0 Ρίχτερ που έπληξε 258 χιλιόμετρα (160 μίλια) βορειοδυτικά της Βάσης Frei, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) ανέφερε αρχικά ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 8, αλλά αργότερα αναθεώρησε την εκτίμησή της, αναφέροντας ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 11 χλμ. (7 μίλια). Ο σεισμός έπληξε την περιοχή 700 χλμ. νοτιοανατολικά της πόλης Ουσουάια της Αργεντινής, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκους, σύμφωνα με την USGS.