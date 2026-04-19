Σοκ στις ΗΠΑ: Οκτώ ανήλικα παιδιά σκοτώθηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση στη Λουιζιάνα

Οκτώ παιδιά σκοτώθηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση στο Σρίβπορτ της Λουιζιάνα στις ΗΠΑ, μετέδωσαν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την τοπική αστυνομία.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 6 π.μ. την Κυριακή στο Σρίβπορτ, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας Γουέιν Σμιθ. Τα θύματα ήταν ηλικίας από ενός έως περίπου 14 ετών.

Είπε ότι συνολικά 10 άτομα δέχτηκαν πυρά. Οι αξιωματούχοι εξακολουθούν να συλλέγουν λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο του εγκλήματος, ο οποίος εκτείνεται σε τρεις τοποθεσίες. Ο Σμιθ είπε ότι ο ύποπτος για την επίθεση πυροβολήθηκε θανάσιμα από την αστυνομία κατά τη διάρκεια καταδίωξης με οχήματα.

Police in Shreveport, Louisiana say 8 children were killed in a domestic shooting. The suspect was also killed by responding officers. pic.twitter.com/WuaGGOf3mq — Breaking911 (@Breaking911) April 19, 2026

Μερικά από τα παιδιά που πυροβολήθηκαν ήταν συγγενείς του υπόπτου, είπε ο Σμιθ.

«Πρόκειται για μια εκτεταμένη σκηνή που δεν μοιάζει με τίποτα που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δει ποτέ», πρόσθεσε.

