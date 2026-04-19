CNN: Αυτά είναι τα τρία σημεία που «χαλάνε» τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν – Εμπλουτισμός ουρανίου, αποθέματα και Ορμούζ

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν φαίνεται να παραμένουν σε αδιέξοδο, παρά την σημερινή κινητοποίηση με την αναχώρηση των Τζέιν Ντι Βανς, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ στο Πακιστάν.

Το Ιράν αν και συνεχίζει να κρατά κλειστά τα χαρτιά του, αναμένεται να στείλει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν μέσα στην εβδομάδα, όμως όπως είπε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, οι δύο πλευρές «βρίσκονται ακόμη μακριά από μια τελική συμφωνία», ενώ η λήξη της εκεχειρίας πλησιάζει (Τετάρτη).

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι συνομιλίες συνεχίζονται, κατηγορώντας παράλληλα την Τεχεράνη ότι δεν… παίζει τίμια.

Το Ιράν έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ να αναθεωρήσει ορισμένα σημεία από τις απαιτήσεις που έχει, σημεία στα οποία χαλάει κάθε πιθανότητα συμφωνίας.

Τα βασικά σημεία διαφωνίας

Το CNN προχώρησε σε μια ανάλυση των τριών ζητημάτων στα οποία οι δύο χώρες είναι πολύ μακριά από μία συμφωνία.

Αναλυτικά:

Το ζήτημα των αποθεμάτων ουρανίου

Ένα από τα βασικά «αγκάθια» αφορά τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να τα μεταφέρει στις ΗΠΑ, κάτι που διαψεύστηκε κατηγορηματικά από Ιρανό αξιωματούχο, ο οποίος χαρακτήρισε το ενδεχόμενο «απαράδεκτο».

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, το Ιράν διαθέτει περίπου 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου κατά 60%.

Στο τραπέζι έχει τεθεί πρόταση για ανταλλαγή: αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων με αντάλλαγμα την παράδοση του υλικού. Η Τεχεράνη, ωστόσο, ζητά ευρύτερη άρση κυρώσεων και πρόσβαση σε κεφάλαια άνω των 20 δισ. δολαρίων.

Οι περιορισμοί στον εμπλουτισμό

Ένα ακόμη σημείο τριβής είναι η διάρκεια της αναστολής του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου. Ιρανικές πηγές απορρίπτουν τον ισχυρισμό ότι η χώρα θα δεχόταν επ’ αόριστον παύση, υπογραμμίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την αρχή της ισονομίας στο διεθνές δίκαιο.

Κατά τις πρόσφατες συνομιλίες, οι ΗΠΑ πρότειναν αναστολή διάρκειας 20 ετών, ενώ το Ιράν αντιπρότεινε πενταετή παύση. Η αμερικανική πλευρά απέρριψε την πρόταση αυτή, διατηρώντας το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Η ένταση επεκτείνεται και στο πεδίο της ναυσιπλοΐας. Το Ιράν ανακοίνωσε την επαναλειτουργία των Στενά του Ορμούζ, μιας κρίσιμης θαλάσσιας αρτηρίας που είχε ουσιαστικά παραμείνει κλειστή για σχεδόν δύο μήνες.

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή αποδείχθηκε προσωρινή. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι επανεπιβάλλει περιορισμούς στη ναυτιλία, αντιδρώντας στην απόφαση των ΗΠΑ να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών μέχρι την επίτευξη συμφωνίας.

Συνολικά, παρά τη συνεχιζόμενη διπλωματική κινητικότητα, οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν βαθιές, καθιστώντας αβέβαιη την προοπτική άμεσης συμφωνίας.

Διαβάστε επίσης:

Ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από την ΕΕ να αναστείλει πλήρως τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ

Ουκρανία: 8 άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο έπειτα από επίθεση με πυροβολισμούς στο Κίεβο

Μάντελσον-gate: «Τρίζει η καρέκλα» του Στάρμερ – Tην παραίτησή του ζητά η αντιπολίτευση

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δήλωση με… μήνυμα από τον Αυλωνίτη: Επιτέθηκε στον Φλωρίδη γιατί χαρακτήρισε «συνέχεια της Χρυσής Αυγής» την Κωνσταντοπούλου

ΕΛΛΑΔΑ

Φαράγγι του Βίκου: Επιχείρηση διάσωσης για τραυματισμένη πεζοπόρο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο

ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 56χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στην περιοχή Πλατάνα Ευβοίας

ΚΟΣΜΟΣ

Εμπρησμός σε συναγωγή στο βορειοδυτικό Λονδίνο: «Αυξάνεται η βία», προειδοποιεί ο Αρχιραβίνος

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Λαζαρίδης επικρότησε ανάρτηση που ειρωνευόταν προσβλητικά την Μπακογιάννη

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: «Είπε ότι ήμουν ένα πουτ…κι και γύρισε την πλάτη της - Αυτό το ‘φερνα μαζί μου για πολλά χρόνια» (Videos)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις λαϊκές αγορές – Έρχονται οι MyKataggelies

Δείτε όλες τις ειδήσεις

