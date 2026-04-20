ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 20:51
20.04.2026 19:03

Ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν λέει ότι υπάρχει «βαθιά ιστορική δυσπιστία» προς τις ΗΠΑ

Ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι στη Τεχεράνη επιμένει να υπάρχει «βαθιά ιστορική δυσπιστία» απέναντι στις ΗΠΑ, αλλά ότι «η τήρηση των δεσμεύσεων παραμένει η βάση ενός ουσιαστικού διαλόγου».

«Εκτός από τη βαθιά ιστορική δυσπιστία στο Ιράν απέναντι στη συμπεριφορά και την απόδοση της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η μη εποικοδομητική και αντιφατική προσέγγιση των Αμερικανών αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες φέρει ένα πικρό μήνυμα: επιδιώκουν την παράδοση του Ιράν», έγραψε στο X.

«Ο λαός του Ιράν δεν θα υποκύψει στον εξαναγκασμό».

