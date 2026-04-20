Ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν λέει ότι υπάρχει «βαθιά ιστορική δυσπιστία» προς τις ΗΠΑ

Ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι στη Τεχεράνη επιμένει να υπάρχει «βαθιά ιστορική δυσπιστία» απέναντι στις ΗΠΑ, αλλά ότι «η τήρηση των δεσμεύσεων παραμένει η βάση ενός ουσιαστικού διαλόγου».

«Εκτός από τη βαθιά ιστορική δυσπιστία στο Ιράν απέναντι στη συμπεριφορά και την απόδοση της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η μη εποικοδομητική και αντιφατική προσέγγιση των Αμερικανών αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες φέρει ένα πικρό μήνυμα: επιδιώκουν την παράδοση του Ιράν», έγραψε στο X.

«Ο λαός του Ιράν δεν θα υποκύψει στον εξαναγκασμό».

پایبندی به تعهدات منطق موجه هر نوع گفتگوست. علاوه بر بی‌اعتمادی تاریخی عمیقی که در ایران نسبت به پیشینه رفتار و عملکرد دولت آمریکا وجود دارد، رویکرد غیرسازنده و متناقض مسئولین آمریکا در روزهای اخیر حاوی یک پیام تلخ است: آن‌ها خواهان تسلیم ایرانند. مردم ایران زیر بار زور نمی‌روند. https://t.co/JCbZM63sdH April 20, 2026

Ένας Πάπας που διαβάζει, ακούει και … απαντάει – Πώς φτάσαμε στο μέτωπο Λευκού Οίκου με το Βατικανό

Η Χεζμπολάχ καλεί τον πρόεδρο του Λιβάνου να εγκαταλείψει τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Τελ Αβίβ

«Ποιο είναι το όνομα του Μαμντάνι;» ρώτησε ο Ομπάμα νήπια στη Νέα Υόρκη – Η ξεκαρδιστική απάντηση πιτσιρικά (Video)