Ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν λέει ότι υπάρχει «βαθιά ιστορική δυσπιστία» προς τις ΗΠΑ

Ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι στη Τεχεράνη επιμένει να υπάρχει «βαθιά ιστορική δυσπιστία» απέναντι στις ΗΠΑ, αλλά ότι «η τήρηση των δεσμεύσεων παραμένει η βάση ενός ουσιαστικού διαλόγου».
«Εκτός από τη βαθιά ιστορική δυσπιστία στο Ιράν απέναντι στη συμπεριφορά και την απόδοση της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η μη εποικοδομητική και αντιφατική προσέγγιση των Αμερικανών αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες φέρει ένα πικρό μήνυμα: επιδιώκουν την παράδοση του Ιράν», έγραψε στο X.
«Ο λαός του Ιράν δεν θα υποκύψει στον εξαναγκασμό».
Διαβάστε επίσης:
Ένας Πάπας που διαβάζει, ακούει και … απαντάει – Πώς φτάσαμε στο μέτωπο Λευκού Οίκου με το Βατικανό
Η Χεζμπολάχ καλεί τον πρόεδρο του Λιβάνου να εγκαταλείψει τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Τελ Αβίβ
«Ποιο είναι το όνομα του Μαμντάνι;» ρώτησε ο Ομπάμα νήπια στη Νέα Υόρκη – Η ξεκαρδιστική απάντηση πιτσιρικά (Video)
