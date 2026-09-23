Φαρκαδόνα: Ηλικιωμένοι «αρπάχτηκαν» άγρια – 75χρονος χτύπησε 79χρονο με τσάπα για κτηματικές διαφορές

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Στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας Τρικάλων χρειάστηκε να μεταφερθεί ένας 79χρονος μετά από καβγά με 75χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέεται με κτηματικές διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν οι δύο ηλικιωμένοι άρχισαν να διαπληκτίζονται έντονα, με τον 75χρονος να φέρεται να επιτέθηκε στον 79χρονο χρησιμοποιώντας τσάπα, τραυματίζοντάς τον.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αιτία της έντασης ήταν διαφορές που σχετίζονται με κτηματικά ζητήματα.

Στο Κέντρο Υγείας ο 79χρονος

Μετά τον τραυματισμό του, ο 79χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας, όπου το ιατρικό προσωπικό τού παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Συνελήφθη ο 75χρονος

Η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό και αστυνομικοί ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 75χρονου που φέρεται να χτύπησε τον 79χρονο.

Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο.

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