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26.09.2026 14:11

Αττική Οδός: Συνελήφθη 49χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης

26.09.2026 14:11
attiki odos

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Συνελήφθη ένας 49χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ στην Αττική Οδό, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης το 2023 για το ίδιο αδίκημα.

Ειδικότερα, ο 49χρονος συνελήφθη το απόγευμα της 24ης Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, ενώ οδηγούσε όχημα στην περιοχή των Αχαρνών. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με ποσοστό 0,67 mg/l, ενώ δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.

Παράλληλα, από τον έλεγχο των αστυνομικών προέκυψε ότι η άδεια ικανότητας οδήγησης του 49χρονου είχε αφαιρεθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2023 για 2.005 ημέρες, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθ’ υποτροπή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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