Ηράκλειο: Την Τρίτη απολογείται ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες και είχε εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας

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Αντιμέτωπος με κακουργηματικές και πλημμεληματικές διώξεις βρίσκεται πλέον ο 40χρονος που συνελήφθη στο Ηράκλειο, την Παρασκευή, όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε μπαλκόνι σπιτιού στο Μασταμπά, να παρακολουθεί την 18χρονη ένοικο.

Ο 40χρονος παραπέμφθηκε στην ανακρίτρια Ηρακλείου, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για πορνογραφία ανηλίκων, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη οικιακής ειρήνης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., αναμένεται να ζητηθεί από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή η δημοσιοποίηση των στοιχείων του 40χρονου, καθώς η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όπως έχει γράψει το Creta24, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μέσα από καταγγελίες νεαρών γυναικών, με την έρευνα των αστυνομικών να ενισχύεται από μαρτυρικές καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Καθοριστική ήταν η περίπτωση μιας 18χρονης, την οποία ο 40χρονος φέρεται να παρακολουθούσε επίμονα στο σπίτι της στην περιοχή του Μασταμπά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, στις αρχές Ιουλίου φέρεται να μπήκε παράνομα στην αυλή και στο μπαλκόνι της κατοικίας της, ενώ τον Αύγουστο φέρεται να επιχείρησε να εισέλθει στο υπνοδωμάτιό της από την μπαλκονόπορτα. Έγινε αντιληπτός και δεν κατάφερε να μπει στο σπίτι.

Δύο ημέρες αργότερα φέρεται να επέστρεψε, παρακολουθώντας τη νεαρή από παράθυρο της κατοικίας.

Η επ’ αυτοφώρω σύλληψη

Η δράση του σταμάτησε τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου, που τον είχαν θέσει υπό διακριτική επιτήρηση, τον εντόπισαν στο μπαλκόνι του σπιτιού της 18χρονης να αυνανίζεται.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά την ακινητοποίησή του ο 40χρονος αντιστάθηκε και άσκησε βία σε βάρος αστυνομικού, προκαλώντας του ελαφρά σωματική βλάβη.

Τα ευρήματα που έδωσαν άλλη διάσταση στην υπόθεση

Η έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, αποκάλυψε το ψηφιακό υλικό που έδωσε νέα διάσταση στην υπόθεση.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή, USB και κινητό τηλέφωνο, ενώ στον υπολογιστή φέρεται να εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, καθώς και κρυφές καταγραφές γυναικών μέσα στις κατοικίες τους.

Τα ψηφιακά πειστήρια αναμένεται να εξεταστούν εργαστηριακά, προκειμένου να διαπιστωθούν το πλήρες περιεχόμενο και η προέλευσή τους, αλλά και εάν προκύπτουν επιπλέον στοιχεία που θα διευρύνουν την έρευνα.

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