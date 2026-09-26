ΝΔ: Η κούρσα των υπουργών και η «καθαρή» τριάδα για την επόμενη ημέρα – Η έρευνα Alco, απώλειες για Δένδια, κέρδη για Γεωργιάδη

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Μπορεί η συζήτηση για την επόμενη ημέρα στη Νέα Δημοκρατία να θεωρείται πρόωρη και κανείς από τους ενδιαφερόμενους να μην εμφανίζεται επισήμως ως υποψήφιος για οτιδήποτε, ωστόσο οι δημοσκοπήσεις προσφέρουν στοιχεία που διαβάζονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος.

Η τελευταία μέτρηση της Alco για τον Alpha, που παρουσιάστηκε στις 22 Σεπτεμβρίου, δεν έθεσε ερώτημα για τη διαδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ζήτησε, όμως, από τους πολίτες να κατονομάσουν τους υπουργούς που θεωρούν περισσότερο επιτυχημένους και τα αποτελέσματα, ειδικά όταν συγκριθούν με την αντίστοιχη έρευνα του Μαρτίου, δίνουν μια αρκετά ενδιαφέρουσα εικόνα των συσχετισμών δημοφιλίας μέσα στην κυβέρνηση.

Στην κορυφή παραμένει ο Νίκος Δένδιας, δεύτερος ο Κυριάκος Πιερρακάκης και τρίτος ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ακολουθεί ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος, παρά την κεντρική θέση που κατέχει στην κυβέρνηση, βρίσκεται σε σαφώς χαμηλότερο επίπεδο αυθόρμητων αναφορών.

Το πλέον αξιοπρόσεκτο εύρημα, ωστόσο, δεν είναι τόσο η σειρά όσο η μεταβολή μέσα σε μόλις έξι μήνες.

Η μεγάλη υποχώρηση Δένδια

Τον Μάρτιο, στην αντίστοιχη έρευνα της Alco, ο Νίκος Δένδιας συγκέντρωνε 34% στο σύνολο των ερωτηθέντων. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρισκόταν στο 16%, ο Άδωνις Γεωργιάδης στο 8% και ο Κωστής Χατζηδάκης μόλις στο 5%.

Έξι μήνες αργότερα η εικόνα είναι η ακόλουθη:

Υπουργός Μάρτιος 2026 Σεπτέμβριος 2026 Μεταβολή Νίκος Δένδιας 34% 23% -11 Κυριάκος Πιερρακάκης 16% 15% -1 Άδωνις Γεωργιάδης 8% 8% 0 Κωστής Χατζηδάκης 5% 7% +2

Η μεταβολή του Δένδια είναι εντυπωσιακή. Χάνει 11 μονάδες, δηλαδή περίπου το ένα τρίτο της δύναμης που κατέγραφε τον Μάρτιο. Παραμένει, παρ’ όλα αυτά, με διαφορά πρώτος στην αξιολόγηση των υπουργών.

Αντίθετα, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης εμφανίζουν αξιοσημείωτη σταθερότητα. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας κινείται ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, από 16% σε 15%, ενώ ο υπουργός Υγείας βρίσκεται ακριβώς εκεί όπου ήταν έξι μήνες νωρίτερα, στο 8%.

Ο Κωστής Χατζηδάκης βελτιώνει μεν την επίδοσή του από το 5% στο 7%, ωστόσο παραμένει αρκετά πίσω από τους δύο πρώτους και ελαφρώς πίσω από τον Γεωργιάδη.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα η εικόνα μέσα στη ΝΔ

Για την εσωκομματική συζήτηση μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει ίσως η απάντηση των ίδιων των σημερινών ψηφοφόρων της ΝΔ.

Εκεί η εικόνα της τελευταίας Alco είναι:

Νίκος Δένδιας: 53%

Κυριάκος Πιερρακάκης: 37%

Άδωνις Γεωργιάδης: 32%

Κωστής Χατζηδάκης: 17%

Τον Μάρτιο τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 61% για τον Δένδια, 43% για τον Πιερρακάκη, 27% για τον Γεωργιάδη και 17% για τον Χατζηδάκη. Άρα και στο καθαρά νεοδημοκρατικό ακροατήριο καταγράφεται μια συγκεκριμένη μεταβολή: Δένδιας -8 μονάδες, Πιερρακάκης -6, Γεωργιάδης +5 και Χατζηδάκης ακριβώς σταθερός. Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον πολιτικό στοιχείο της μέτρησης.

Η «τριάδα» και η συζήτηση για την επόμενη ημέρα

Η Alco δεν μέτρησε πρόθεση ψήφου για μελλοντική ηγεσία της ΝΔ και συνεπώς τα συγκεκριμένα ποσοστά δεν μπορούν να διαβαστούν ως δημοσκόπηση διαδοχής. Μετρούν κάτι διαφορετικό: ποια κυβερνητικά στελέχη έρχονται αυθόρμητα στο μυαλό των πολιτών όταν τους ζητείται να κατονομάσουν τους επιτυχημένους υπουργούς.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πάντως, προκύπτει μια ευδιάκριτη πρώτη ομάδα: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης.

Ο Νίκος Δένδιας εξακολουθεί να διαθέτει το μεγαλύτερο δημοσκοπικό αποτύπωμα, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της εκλογικής βάσης της ΝΔ. Η πτώση του όμως σε σχέση με τον Μάρτιο είναι πολύ μεγάλη για να περάσει απαρατήρητη: 34% σε 23% στο σύνολο και 61% σε 53% μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, από την άλλη, παρουσιάζει πολύ μικρότερη μεταβολή στο σύνολο –από 16% σε 15%– και παραμένει καθαρά στη δεύτερη θέση. Στους ψηφοφόρους της ΝΔ υποχωρεί από το 43% στο 37%, διατηρώντας πάντως σημαντικό προβάδισμα από την υπόλοιπη υπουργική ομάδα πλην Δένδια.

Και ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα: στο σύνολο παραμένει απολύτως σταθερός στο 8%, αλλά μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ ανεβαίνει από 27% σε 32%. Πρόκειται για μεταβολή που δείχνει ότι η ισχυρή παρουσία του αφορά περισσότερο το κομματικό ακροατήριο παρά το σύνολο της κοινωνίας.

Αντίθετα, ο Κωστής Χατζηδάκης, παρά την αναβάθμισή του στην κυβερνητική ιεραρχία και τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει, δεν εμφανίζει αντίστοιχη δυναμική στη συγκεκριμένη μέτρηση. Στο σύνολο ανεβαίνει μεν από 5% σε 7%, όμως μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ παραμένει στο 17%, ακριβώς όσο τον Μάρτιο.

Έτσι, η φωτογραφία που δίνει σήμερα η Alco είναι σύνθετη: ο Δένδιας παραμένει καθαρά πρώτος αλλά με σημαντικές απώλειες, ο Πιερρακάκης διατηρεί σχετικά σταθερή παρουσία, ο Γεωργιάδης ενισχύεται στο νεοδημοκρατικό ακροατήριο και ο Χατζηδάκης παραμένει αρκετά χαμηλότερα στις αυθόρμητες αναφορές.

Δεν πρόκειται για πρόβλεψη σχετικά με το ποιος θα μπορούσε κάποτε να διεκδικήσει την ηγεσία της ΝΔ. Είναι όμως ένα δημοσκοπικό στιγμιότυπο των υπουργών που αυτή τη στιγμή διαθέτουν τη μεγαλύτερη αναγνωρίσιμη θετική παρουσία, σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για τους μελλοντικούς συσχετισμούς στο κυβερνών κόμμα έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζεται στο πολιτικό παρασκήνιο.

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