Τραγωδία στην Πλάκα: Καμία καταγγελία για οσμή αερίου πριν από την έκρηξη, λέει η Πυροσβεστική

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Διαψεύδει η Πυροσβεστική τις πληροφορίες για οσμή αερίου στην περιοχή της Πλάκας, πριν από την έκρηξη στο τριώροφο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο έξι άνθρωποι.

Όπως είπε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Σώματος, Βασίλης Βαρθακογιάννης, οι έρευνες των Αρχών για την αλληλουχία της έκρηξης, της φωτιάς και της κατάρρευσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως διευκρίνισε, πριν από το συμβάν δεν είχε γίνει κάποια επίσημη καταγγελία προς το Πυροσβεστικό Σώμα για οσμή αερίου.

Όπως είπε για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ακολουθήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατάρρευσης κτιρίου, όπως μετά από σεισμό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αξιοποίησαν ειδικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων γεώφωνο και κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν εγκλωβισμένοι, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης, ενώ ο Δήμος Αθηναίων έχει διαθέσει μηχανήματα για την υποστήριξη του έργου και την απομάκρυνση των υλικών.

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καταγράφουν τον χώρο, συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν όλα τα δεδομένα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

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