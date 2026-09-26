search
ΣΑΒΒΑΤΟ 26.09.2026 15:45
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2026 15:08

Τραγωδία στην Πλάκα: Καμία καταγγελία για οσμή αερίου πριν από την έκρηξη, λέει η Πυροσβεστική

26.09.2026 15:08
plaka-1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Διαψεύδει η Πυροσβεστική τις πληροφορίες για οσμή αερίου στην περιοχή της Πλάκας, πριν από την έκρηξη στο τριώροφο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο έξι άνθρωποι.

Όπως είπε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Σώματος, Βασίλης Βαρθακογιάννης, οι έρευνες των Αρχών για την αλληλουχία της έκρηξης, της φωτιάς και της κατάρρευσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως διευκρίνισε, πριν από το συμβάν δεν είχε γίνει κάποια επίσημη καταγγελία προς το Πυροσβεστικό Σώμα για οσμή αερίου.

Όπως είπε για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ακολουθήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατάρρευσης κτιρίου, όπως μετά από σεισμό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αξιοποίησαν ειδικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων γεώφωνο και κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν εγκλωβισμένοι, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης, ενώ ο Δήμος Αθηναίων έχει διαθέσει μηχανήματα για την υποστήριξη του έργου και την απομάκρυνση των υλικών.

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καταγράφουν τον χώρο, συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν όλα τα δεδομένα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Διαβάστε επίσης:

Δικηγόρος υπνοθεραπευτή: Έχει χάσει τον ύπνο του, πήγε αυτοβούλως να καταθέσει για την υπόθεση Μαζωνάκη (Video)

Ηράκλειο: Την Τρίτη απολογείται ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες και είχε εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας

Μετρό-Γραμμή 3: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40 από 27/09 έως 01/10 και 4 – 8/10

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akinita_spitia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης για Εξωδικαστικό Μηχανισμό: «Ασπίδα για την κατοικία, αυτόματο κούρεμα και χαμηλότερες δόσεις για τους οφειλέτες»

Mount Olympus
ΕΛΛΑΔΑ

Ο… χειμώνας έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα μεγάλα υψόμετρα της Βόρειας Ελλάδας (Photo)

Apati
ΚΟΣΜΟΣ

Πιερία: Άρπαξαν 33.000 ευρώ και κοσμήματα από ηλικιωμένη παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

pakistan police
ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 30 τραυματίες (Video)

papas parisi (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Χιλιάδες πιστοί συρρέουν στο Παρίσι πριν τη μεγάλη λειτουργία του Πάπα Λέοντα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nearhos
ΕΛΛΑΔΑ

Το «κρυφό ημερολόγιο» των ελληνικών FDI: Οι φρεγάτες έρχονται, η ισχύς πότε φτάνει;

vissi-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Θρίλερ με τον καιρό πάνω από τη συναυλία των 95.000 – Τα τρία σενάρια για τη μεγάλη βραδιά

petalouda new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κλιματική αλλαγή: Έφυγαν εβδομάδες νωρίτερα οι πεταλούδες από την Κοιλάδα της Ρόδου

tsipras_salonika_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μηνύματα Τσίπρα στους «ανεξάρτητους»: Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για το «κατάστρωμα» της ΕΛΑΣ - Τα λάθη των νέων και τα «λάθη» των παλιών

menegaki_new
LIFESTYLE

Στο Λονδίνο η Ελένη Μενεγάκη - «Ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούργιο ανοίγει» (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26.09.2026 15:43
akinita_spitia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης για Εξωδικαστικό Μηχανισμό: «Ασπίδα για την κατοικία, αυτόματο κούρεμα και χαμηλότερες δόσεις για τους οφειλέτες»

Mount Olympus
ΕΛΛΑΔΑ

Ο… χειμώνας έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα μεγάλα υψόμετρα της Βόρειας Ελλάδας (Photo)

Apati
ΚΟΣΜΟΣ

Πιερία: Άρπαξαν 33.000 ευρώ και κοσμήματα από ηλικιωμένη παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

1 / 3