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26.09.2026 15:19

Πακιστάν: Βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 30 τραυματίες (Video)

26.09.2026 15:19
pakistan police

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Τουλάχιστον 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 30 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε στο Ντέρα Ισμαήλ Χαν, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, σήμερα, Σάββατο (26/9), σύμφωνα με την υπηρεσία εκτάκτων αναγκών «Rescue 1122».

Σύμφωνα με την αστυνομία ένας βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε ένα όχημα γεμάτο εκρηκτικά σε ένα αστυνομικό σημείο ελέγχου στο δρόμο.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι νεκροί και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως ανέφερε η αστυνομία στο Al Jazeera τουλάχιστον επτά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν.

Βίντεο από την επίθεση που έχουν ανέβει στα social media έδειχναν ένα σύννεφο γκρίζου καπνού να υψώνεται από το σημείο όπου έλαβε χώρα η έκρηξη. Σε άλλο βίντεο φαίνεται ο καπνός από ένα πιο κοντινό πλάνο, ενώ τούβλα και άλλα υλικά είναι σκορπισμένα γύρω από το σημείο.

Οι Πακιστανοί Ταλιμπάν, γνωστοί ως Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση σε σχετική δήλωση. Το Πακιστάν έχει βιώσει έξαρση των επιθέσεων από μαχητές τα τελευταία χρόνια, πολλές από τις οποίες έχουν αναλάβει την ευθύνη η TTP και ο παράνομος «Στρατός Απελευθέρωσης του Μπαλουχιστάν» (Baloch Liberation Army, BLA), μια αυτονομιστική ομάδα που δραστηριοποιείται κυρίως στην επαρχία Μπαλουχιστάν.

Η TTP είναι διαφορετική οργάνωση από τους Αφγανούς Ταλιμπάν, με τους οποίους όμως διατηρεί συμμαχικές σχέσεις, οι οποίοι επανήλθαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν το 2021.

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