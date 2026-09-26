«Η έκρηξη στην Πλάκα ήταν πιο ισχυρή από τη βόμβα στους Αμπελόκηπους» – Τη Δευτέρα αρχίζουν οι έλεγχοι στατικότητας από την Πολεοδομία

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«Η έκρηξη αυτή ήταν πιο ισχυρή από τη βόμβα στους Αμπελόκηπους», επισήμανε, μιλώντας στο Mega, ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, για την κατάρρευση του τριώροφου κτιρίου με τους έξι νεκρούς στην Πλάκα.

«Μια απλή διαρροή δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να προκαλέσει τέτοιο φαινόμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

Πρόσθεσε ωστόσο πως δεν είναι ειδικός και τα συμπεράσματα θα βγουν από τους αρμόδιους.

Την άλλη εβδομάδα το πόρισμα του δήμου Αθηναίων

Ο κ. Χαρλαύτης είπε πως το πόρισμα του δήμου Αθηναίων για τα αίτια της έκρηξης αναμένεται να βγει την ερχόμενη εβδομάδα.

«Μια πρώτη εικόνα δεν δείχνει επικινδυνότητα, αν εξαιρέσουμε μια ακτίνα στα όμορα σπίτια τα οποία έχουν εκκενωθεί, είμαστε εντάξει», επισήμανε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να κινδυνεύουν παρακείμενα σπίτια.

Τη Δευτέρα αρχίζουν οι έλεγχοι της Πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων

Τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν στην επιχείρηση εντοπισμού των αγνοουμένων στα συντρίμμια του νεοκλασικού κτιρίου στην Πλάκα, καθώς και την προσπάθεια των συνεργείων να απομακρύνουν με ασφάλεια τα μπάζα, περιέγραψε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως ανέφερε, ο Δήμος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο χώρο των συντριμμιών, έχοντας διαθέσει προσωπικό, μηχανήματα έργου και ειδικά συνεργεία, προκειμένου να υποστηρίξει το έργο της Πυροσβεστικής.

Σημείωσε ότι ήδη από την πρώτη ημέρα κινητοποιήθηκαν η Δημοτική Αστυνομία και οι υπηρεσίες καθαριότητας, ενώ πραγματοποιήθηκαν και πτήσεις drones για την αποτίμηση της κατάστασης.

Από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, τα μηχανήματα έργου και τα συνεργεία που διέθεσε ο Δήμος επιχειρούν αδιάκοπα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τη χρήση προβολέων και γεννητριών, ώστε να διευκολυνθεί παράλληλα και η επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Ο κ. Γραμματικογιάννης πρόσθεσε ότι η απομάκρυνση των μπάζων δεν αποτελούσε μια συμβατική διαδικασία, καθώς οι διασώστες έπρεπε να κατέβουν σταδιακά σε μεγαλύτερο βάθος, χωρίς να προκληθεί επιπλέον αστάθεια στο ήδη σοβαρά κατεστραμμένο κτήριο ή στα γειτονικά ακίνητα.

Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων περιέγραψε την επιχείρηση ως μια διαδικασία που απαιτεί εξαιρετικά προσεκτικούς χειρισμούς και για τον λόγο αυτό επιστρατεύθηκαν ειδικά συνεργεία και μηχανήματα που μπορούν να πραγματοποιούν εργασίες «αδιατάρακτης κοπής», ώστε να απομακρύνονται τμήματα της κατασκευής με όσο το δυνατόν μικρότερες επιβαρύνσεις για τα παρακείμενα κτήρια.

«Πρόκειται για μια αργή αλλά απολύτως ελεγχόμενη διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται σε συνεχή συνεννόηση και υπό τις οδηγίες της Πυροσβεστικής», πρόσθεσε.

Η κατάσταση των άλλων κτιρίων

Σχετικά με την κατάσταση των δύο κτιρίων που βρίσκονται εκατέρωθεν του κατεστραμμένου νεοκλασικού ο αντιδήμαρχος, είπε ότι έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, ενώ η παλαιότητά τους αυξάνει την ανάγκη για λεπτομερή έλεγχο της στατικότητάς τους.

Όπως ανέφερε ο κ. Γραμματικογιάννης, τα δύο κτίρια δεν είναι αυτή τη στιγμή κατοικήσιμα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω των σοβαρών βλαβών που έχουν υποστεί. Περισσότερο αναλυτικοί έλεγχοι αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα, προκειμένου να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέγεθος των ζημιών και να αξιολογηθεί η κατάσταση των γειτονικών κατασκευών.

Κλιμάκιο της Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων βρέθηκε από χθες στην περιοχή και πραγματοποίησε έναν πρώτο έλεγχο, δίνοντας παράλληλα οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εξελιχθούν οι εργασίες στα συντρίμμια.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια της ισχυρής έκρηξης, ο αντιδήμαρχος διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο φυσικού αερίου.

«Δεν έχει να κάνει με το εξωτερικό δίκτυο. Προφανώς εδώ έχουμε αστοχία στην κατασκευή του δικτύου στο εσωτερικό του κτηρίου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι παραμένει υπό διερεύνηση το τι ακριβώς συνέβη και αν είχαν προηγηθεί εργασίες στο κτηρίο τις προηγούμενες ημέρες.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης αναμένεται να προσδιοριστούν από τις αρμόδιες αρχές και τους ειδικούς που εξετάζουν τα στοιχεία από το σημείο του συμβάντος.

Παράλληλα, και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Τουρνάς επικοινώνησε με την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού, Ολυμπία Βικάτου, για τα παρακείμενα διατηρητέα κτήρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους.

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