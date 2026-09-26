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26.09.2026 15:37

Ο… χειμώνας έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα μεγάλα υψόμετρα της Βόρειας Ελλάδας (Photo)

26.09.2026 15:37
Mount Olympus

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Μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει ακόμη Σεπτέμβριο, όμως ο… χειμώνας έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα μεγάλα υψόμετρα της Βόρειας Ελλάδας.

Η αλλαγή του σκηνικού του καιρού και η πτώση της θερμοκρασίας έφεραν από το πρωί τις πρώτες χιονοπτώσεις στον Όλυμπο. Από νωρίς το πρωί, το Οροπέδιο των Μουσών καλύφθηκε από στρώμα χιονιού, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό στις κορυφές του μυθικού βουνού.

Νιφάδες χιονιού έπεσαν και στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμάκτσαλαν, στο όρος Βόρας, προσδίδοντας μία χειμωνιάτικη νότα στο τοπίο.

Το πρώτο χιόνι της νέας σεζόν έκανε την εμφάνισή του στον Όλυμπο, καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2026 το Οροπέδιο των Μουσών ντύθηκε στα λευκά.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στην περιοχή έφεραν τις πρώτες χιονοπτώσεις στις μεγάλες υψομετρικές ζώνες του βουνού, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό, ενώ ακόμη βρισκόμαστε στις αρχές του φθινοπώρου.

Οι εικόνες από τον Όλυμπο δείχνουν το τοπίο να έχει καλυφθεί από το πρώτο στρώμα χιονιού, με το μυθικό βουνό να υποδέχεται πρόωρα τη λευκή εποχή.

Οι λάτρεις της φύσης και της ορειβασίας ήδη ανυπομονούν για τις επόμενες εξορμήσεις, με το πρώτο χιόνι να σηματοδοτεί την έναρξη μιας ακόμη χειμερινής περιόδου στον «θρόνο των θεών».

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