Πυροβολισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα: Εκτός κινδύνου η 10χρονη – Βρέθηκε καμένο το Ι.Χ. που χρησιμοποίησαν οι δράστες

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Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέριας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, τέσσερις άγνωστοι που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ με υποπολυβόλο εναντίον καφετέριας στην οδό Αγορακρίτου 32 μέσα στην οποία, την ώρα της επίθεσης, βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί.

Από την επίθεση τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη, αλβανικής υπηκοότητας. Η μητέρα του παιδιού το μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματισμός είναι ελαφρύς.

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Στο εσωτερικό του βρέθηκε ένα καλάσνικοφ.

Οι έρευνες των αστυνομικών για τη σύλληψη των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο μικροσκόπιο το κίνητρο της επίθεσης

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που ερευνά τα κίνητρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις τους, εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα μεταξύ συμμοριών Αλβανών που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξετάζεται και το ποινικό παρελθόν του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, που είχε συλληφθεί το 2016 για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αστυνομικών, μετά από συμπλοκή για χασισοφυτεία, και για υπόθεση ναρκωτικών. Ο ιδιοκτήτης είχε αποφυλακιστεί το 2021 από τις Φυλακές Μαλανδρίνου με περιοριστικούς όρους.

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