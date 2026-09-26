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26.09.2026 13:25

Τούμπα: 58χρονη έβαλε φωτιά με χαρτοπετσέτες στην πόρτα της γειτόνισσάς της

26.09.2026 13:25
pyrosvestiki_oxima
φωτογραφία αρχείου

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Φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της κατηγορείται ότι έβαλε 58χρονη, έπειτα από διαφορές που φέρεται να είχε μαζί της.

Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, η 58χρονη τοποθέτησε χαρτοπετσέτες, εμποτισμένες με εύφλεκτο υλικό, στην πόρτα εισόδου διαμερίσματος και τις πυρπόλησε.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πόρτα, ενώ, παράλληλα, η 58χρονη φέρεται να εκτόξευσε απειλές προς τη γειτόνισσά της.

Το συμβάν καταγγέλθηκε στις Αρχές και ακολούθησε η σύλληψη της γυναίκας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας.

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