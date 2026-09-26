«Πρότεινε μέθη για τον 8χρονο γιο μου»: Νέα καταγγελία για τη γιατρό του Κολωνακίου από μητέρα παιδιού ΑμΕΑ

Takeaways by to pontiki AI Μητέρα οκτάχρονου παιδιού με αυτισμό κατήγγειλε τη γιατρό που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη για προτεινόμενη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Η γιατρός πρότεινε τη διαδικασία χωρίς να έχει εξετάσει δια ζώσης το παιδί, επικοινωνώντας αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου και γραπτών μηνυμάτων.

Για την πραγματοποίηση της θεραπείας ζητήθηκε το ποσό των 3.700 ευρώ και η μεταφορά του παιδιού με ταξί στο ιατρείο μετά την τοποθέτηση φλεβικών γραμμών σε νοσοκομείο.

Η μητέρα ανέφερε πως η γιατρός τη διαβεβαίωσε για την ασφάλεια της διαδικασίας με μέθη, παρά τις αντιρρήσεις που έλαβε από κλινικές του εξωτερικού.

Η καταγγέλλουσα δήλωσε συγκλονισμένη από τις εξελίξεις, καθώς το παιδί της είχε προγραμματίσει να υποβληθεί στη συγκεκριμένη θεραπεία λίγο πριν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Νέα σοβαρή καταγγελία για τη γιατρό που κατηγορείται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αυτή τη φορά από μητέρα 8χρονου παιδιού που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Η μητέρα, μιλώντας στο OPEN, κατήγγειλε ότι είχε έρθει σε επικοινωνία με την Ιωάννα Γάκα λίγο πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να συζητήσει το ενδεχόμενο να υποβληθεί και το παιδί της σε αντίστοιχη θεραπευτική διαδικασία. Όπως είπε βρήκε τη γιατρό μέσω διαδικτυακής αναζήτησης, ενώ είχε ακούσει συστάσεις κι από άλλους ανθρώπους που γνώριζαν ή είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο.

Η γυναίκα εξήγησε πως το παιδί της έχει βαριά μορφή αυτισμού και ότι, σύμφωνα με αιματολογικές εξετάσεις που είχε πραγματοποιήσει, είχαν προκύψει ευρήματα τα οποία η ίδια περιγράφει ως αυξημένες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, μυκοτοξινών και άλλων ουσιών.

Στην προσπάθειά της να αναζητήσει θεραπευτική λύση, όπως είπε, πληροφορήθηκε για μία μέθοδο που θεωρούσε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στον «καθαρισμό» του αίματος και αναζήτησε κλινικές που την εφαρμόζουν.

«Δεν είχε δει ποτέ από κοντά το παιδί»

Η κατηγορούμενη γιατρός δεν είχε εξετάσει από κοντά ούτε το παιδί ούτε είχε προηγουμένως συναντήσει τη μητέρα, πριν συζητηθεί η εφαρμογή της συγκεκριμένης θεραπείας.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η καταγγέλλουσα, η επικοινωνία τους γινόταν τηλεφωνικά και μέσω γραπτών μηνυμάτων. Σε ένα από τα μηνύματα που είχε αποστείλει η γιατρός στη μητέρα, αναφερόταν ότι αναζητούσε αναισθησιολόγο, καθώς αρκετοί απουσίαζαν με άδεια.

Η μητέρα υποστήριξε ότι της προτάθηκε η θεραπεία να γίνει με μέθη, καθώς το παιδί, λόγω της κατάστασής του, θα δυσκολευόταν να παραμείνει ακίνητο επί μακρόν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Όπως αναφέρει, ρώτησε τη γιατρό εάν υπήρχε κίνδυνος και έλαβε τη διαβεβαίωση ότι δεν υπήρχε.

Η καταγγελία για τα 3.700 ευρώ

Σύμφωνα με τη μητέρα, το συνολικό ποσό που της ζητήθηκε για τη θεραπεία ανερχόταν σε 3.700 ευρώ. Η διαδικασία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σε δύο συνεδρίες. Η πρώτη την Παρασκευή και η δεύτερη τη Δευτέρα.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η αναφορά της στον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιζόταν η φλεβική πρόσβαση στο παιδί. Η μητέρα ισχυρίζεται ότι της ζητήθηκε να μεταβεί προηγουμένως με το παιδί σε νοσοκομείο, προκειμένου να τοποθετηθούν φλεβικές γραμμές, και στη συνέχεια να το μεταφέρει με ταξί στο ιατρείο της γιατρού στην οδό Καρνεάδου, όπου θα πραγματοποιούνταν η θεραπεία.

Η αναφορά στην πλασμαφαίρεση

Η θεραπεία που της είχε παρουσιαστεί, πρόσθεσε, σχετιζόταν με διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Η μητέρα περιέγραψε τη διαδικασία όπως την είχε κατανοήσει η ίδια, λέγοντας ότι θα αφαιρούνταν πλάσμα από το αίμα του παιδιού, θα γινόταν επεξεργασία του και στη συνέχεια θα επέστρεφε στον οργανισμό. Παράλληλα, επισήμανε πως είχε απευθυνθεί και σε κλινικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών για παρόμοια θεραπεία, ωστόσο αρνήθηκαν να αναλάβουν το παιδί λόγω της ηλικίας του, καθώς είναι μόλις 8 ετών.

«Θα μπορούσε να ήταν το δικό μου παιδί»

Η μητέρα περιέγρεψε πως ότι είχε προγραμματίσει να μεταβεί με τον γιο της στο συγκεκριμένο ιατρείο την εβδομάδα πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση, δήλωσε συγκλονισμένη από το γεγονός ότι το δικό της παιδί θα μπορούσε να είχε βρεθεί στην ίδια θέση.

«Πολύ εύκολα θα μπορούσε να ήταν το δικό μου παιδί και να είχε πεθάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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