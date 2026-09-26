Μύκονος: Σε ύφεση η φωτιά στο οχηματαγωγό πλοίο – Μάχη για να μη βυθιστεί

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Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, το πρωί της Παρασκευής, στο φορτηγό πλοίο Blue Carrier 2, βόρεια της Μυκόνου.

Η φωτιά ξέσπασε σε έναν από τους χώρους στάθμευσης οχημάτων και από εκεί επεκτάθηκε σε περισσότερα σημεία του πλοίου.

Η επιχείρηση κατάσβεσης και ψύξης συνεχίζεται, με βασική προτεραιότητα πλέον τη σταθεροποίηση του πλοίου και τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών για την είσοδο εξειδικευμένου προσωπικού στο εσωτερικό του.

Πήρε ελαφρά κλίση

Το Blue Carrier 2 έχει παρουσιάσει ελαφρά κλίση προς τα δεξιά, εξαιτίας των ποσοτήτων νερού που χρησιμοποιήθηκαν για την ελεγχόμενη ψύξη των ελασμάτων και τη μείωση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών στο εσωτερικό του. Πλέον δίνεται μάχη για να μη βυθιστεί με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον θαλάσσιο χώρο της Μυκόνου και της Τήνου.

Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας διάσωσης που έχει αναλάβει την επιχείρηση, το επόμενο βήμα είναι η απάντληση των υδάτων προκειμένου να βελτιωθεί η ευστάθεια του πλοίου, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για δύτες του Λιμενικού που επιχειρούν.

Αφού εξασφαλιστεί αυτό, ειδική ομάδα ανάκτησης θα εισέλθει στο εσωτερικό του πλοίου για να ελέγξει τους χώρους όπου εκδηλώθηκε και επεκτάθηκε η φωτιά και να αποτιμήσει την έκταση των ζημιών.

Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης

Κεντρικό ρόλο στην επιχείρηση έχει το ναυαγοσωστικό-ρυμουλκό Aigaion Pelagos, το οποίο έφτασε στην περιοχή το απόγευμα της Παρασκευής και συμμετέχει στις συνεχείς ρίψεις νερού.

Εφόσον η πυρκαγιά κατασβεστεί πλήρως και το πλοίο κριθεί ασφαλές για μετακίνηση, θα εξεταστεί η ρυμούλκησή του σε λιμάνι.

Οι 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού, επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου, στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία, προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια στην Τήνο.

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