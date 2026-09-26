Έκρηξη στην Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερος νεκρός, αγωνία για τους 4 αγνοούμενους

Takeaways by to pontiki AI Δύο σοροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα συντρίμμια τριώροφου κτιρίου στην Πλάκα, το οποίο κατέρρευσε έπειτα από ισχυρή έκρηξη το πρωί της Παρασκευής.

Οι διασωστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό τεσσάρων ακόμη αγνοουμένων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, σε παρακείμενα οικήματα και σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της καταστροφής.

Ειδικοί εκτιμούν ότι το συμβάν πιθανότατα οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου, με τις αρχές να εξετάζουν το καθεστώς των αυτόνομων παροχών αερίου στο κτίριο.

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Δεύτερη σορός εντοπίστηκε κάτω από τα συντρίμμια του τριώροφου κτιρίου στην Πλάκα, το οποίο κατέρρευσε στις 7.30 το πρωί της Παρασκευής, μετά από ισχυρή έκρηξη επί της οδού Λυσικράτους.

Οι αρχικές πληροφορίες κάνουν λόγο για σορό άνδρα, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την αγωνία για τους 4 αγνοούμενους να αυξάνεται.

Τα ξημερώματα, ανασύρθηκε από νεκρή από τα συντρίμμια μια γυναίκα. Πρόκειται για αμερικανίδα τουρίστρια η οποία διέμενε μαζί με ακόμη δύο άνδρες και μία γυναίκα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Συνολικά αγνοούνται ακόμη πέντε άνθρωποι: οι τρεις αμερικανοί που βρίσκονταν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων –ένας βρετανός 78 ετών και μία ελληνίδα 77 ετών– που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Νωρίτερα χθες, μέσα στα συντρίμμια είχε εντοπιστεί γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα, δύο διαβατήρια και το μισθωτήριο του καταλύματος. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι Αμερικανοί επρόκειτο να αναχωρήσουν από την Αθήνα στις 15:30 με πτήση της Delta Airlines.

Συνεχίζεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, μεταξύ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα για την ανίχνευση ήχων κάτω από τα ερείπια, αλλά και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Αθηναίων, διαθέτοντας μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών και την υποστήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, ανέφερε ότι η επιχείρηση συνεχίζεται αδιάκοπα. Όπως είπε, ο Δήμος έχει διαθέσει μισθωμένα μηχανήματα έργου, ενώ μέχρι στιγμής έχει καθαιρεθεί περίπου το μισό κτίριο.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε καθαιρέσει το μισό κτίριο και τώρα επιχειρούμε στους πίσω χώρους, που είναι τα υπνοδωμάτια», ανέφερε ο κ. Χαρλαύτης, προσθέτοντας ότι τις πρώτες πρωινές ώρες ανασύρθηκε ένα πτώμα.

Σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, ο αντιδήμαρχος σημείωσε ότι η βροχή, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση, καθώς περιορίζει τη σκόνη στο σημείο.

Σοβαρές ζημιές σε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο όπου σημειώθηκε, σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.

Ο κ. Χαρλαύτης ανέφερε ότι έχει πραγματοποιηθεί μια πρώτη αυτοψία από την Πολεοδομία και το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα, όταν οι συνθήκες στο σημείο επιτρέψουν την ασφαλή πρόσβαση και απελευθέρωση του χώρου από τις επιχειρήσεις.

Όπως εξήγησε, τρία έως τέσσερα ακίνητα, μαζί με το κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Σε μεγαλύτερη ακτίνα, περίπου τριών έως τεσσάρων οικοδομικών τετραγώνων, καταγράφονται κυρίως δευτερεύουσες ζημιές, όπως σπασμένα τζάμια και αποκολλήσεις στοιχείων.

Για τα γειτονικά κτίρια, ο αντιδήμαρχος σημείωσε ότι η εικόνα είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Το κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί καταστροφές και βρίσκεται σε διαδικασία κατεδάφισης, ενώ στο διπλανό κτίριο έχει αποκολληθεί μεγάλο τμήμα από τον δεύτερο όροφο και παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργικότητά του.

«Μιλάμε για τρία – τέσσερα κτίρια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρλαύτης, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη εικόνα που έχει σχηματιστεί, καθώς το κύριο βάρος των υπηρεσιών παραμένει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Πληροφορίες για αυτόνομους λέβητες αερίου σε ισόγειο και 2ο όροφο

Όπως είπε ο κ. Χαρλαύτης, υπάρχουν πληροφορίες -που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως- για αυτόνομες παροχές αερίου.

Ο αντιδήμαρχος έκανε λόγο για αυτόνομους λέβητες αερίου στο ισόγειο και τον δεύτερο όροφο, ενώ ο πρώτος φέρεται να μην είχε αντίστοιχη σύνδεση.

Ερωτηθείς εάν πρόκειται για μικρούς λέβητες στα μπαλκόνια, απάντησε ότι αυτή είναι μία από τις πρώτες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους. «Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή, επειδή επιχειρούμε στην πίσω πλευρά του ακινήτου, σε λίγες ώρες θα ξέρουμε», απάντησε χαρακτηριστικά.

Έρευνα για τα αίτια της έκρηξης

Από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που διερευνά τα αίτια της καταστροφής.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν χθες Παρασκευή από παρακείμενο κτίριο δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ ακόμη ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα.

Η επιχείρηση στα συντρίμμια συνεχίζεται, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στους χώρους του κατεστραμμένου κτιρίου, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των αγνοουμένων.

«Η διαρροή αερίου πιθανότατα έγινε στο ισόγειο, έπρεπε να υπάρχουν ανιχνευτές»

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο δικαστικός πραγματογνώμονας και πολιτικός μηχανικός Χρύσανθος Νικολάκος ανέφερε πως η έκρηξη έγινε από διαρροή αερίου.

Εκτίμησε μάλιστα πως βάση της εικόνας του κτιρίου, η διαρροή πιθανότατα σημειώθηκε στο ισόγειο.

«Η δική μου η αίσθηση είναι ότι έχει να κάνει σίγουρα με διαρροή αερίου. Το πιθανότερο φυσικό αέριο, γιατί εκεί η περιοχή έχει φυσικό αέριο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εκτίμησή του για το ισόγειο προκύπτει από την εμπειρία που έχει αποκτήσει σε αντίστοιχες υποθέσεις.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και, επομένως, ο τρόπος με τον οποίο διαχέεται σε ένα κτίριο εξαρτάται από τις συνθήκες και το σημείο της διαρροής. Παράλληλα, τόνισε ότι στο φυσικό αέριο προστίθενται ειδικές οσμηρές ουσίες, ώστε μια διαρροή να μπορεί να γίνει αντιληπτή από την έντονη μυρωδιά.

«Είναι μια ουσία η οποία μπαίνει στο γκαζάκι του καφέ», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η προσθήκη οσμηρής ουσίας αποτελεί βασικό τρόπο ανίχνευσης μιας διαρροής από τον άνθρωπο.

Το παλιό κτίριο και η έκταση των ζημιών

Αναφερόμενος στο μέγεθος της καταστροφής, ο κ. Νικολάκος σημείωσε ότι η παλαιότητα και ο τύπος κατασκευής του κτιρίου αποτελούν παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για κτίριο με φέρουσα τοιχοποιία και πλάκες από σκυρόδεμα, ενώ, σύμφωνα με όσα έχει δει σε δημοσιευμένες φωτογραφίες, είχαν προηγηθεί εργασίες ανακαίνισης.

«Αυτά τα κτίρια είναι με φέρουσα τοιχοποιία κυρίως και πλάκα μπετόν. Αντιλαμβάνεστε ότι και παλιά είναι και ταλαιπωρημένα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η πλήρης εικόνα για την κατάσταση του φέροντος οργανισμού και τις τυχόν επεμβάσεις στο κτίριο θα προκύψει από την έρευνα.

Ο ίδιος εκτιμά ότι για τις εργασίες ανακαίνισης και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να είχαν προβλεφθεί οι απαιτούμενες μελέτες και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις, καθώς η πολεοδομική νομιμότητα συνδέεται και με τον σχετικό έλεγχο.

Οι δικλίδες ασφαλείας για τις διαρροές φυσικού αερίου

Ο δικαστικός πραγματογνώμονας έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στους μηχανισμούς ασφαλείας που προβλέπονται στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν συστήματα που μπορούν να ανιχνεύσουν διαρροή και να διακόψουν αυτόματα την παροχή, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος δημιουργίας εκρηκτικού μείγματος.

Παράλληλα, σε επίπεδο κεντρικού δικτύου, μια σημαντική διαρροή μπορεί να γίνει αντιληπτή από την πτώση της πίεσης, γεγονός που επιτρέπει στην εταιρεία διαχείρισης του δικτύου να παρέμβει και να διακόψει την παροχή.

«Μέσα στη μελέτη αυτή προβλέπεται ότι υπάρχουν ειδικά συστήματα αυτοματισμού, που όταν διαγιγνώσκεται διαρροή αμέσως σημαίνουν συναγερμό και κόβουν. Υπάρχει μια ηλεκτροβάνα, η οποία κόβει την παροχή ώστε να μη δημιουργηθεί εκρηκτικό μείγμα», εξήγησε.

Ωστόσο, ο κ. Νικολάκος προειδοποίησε ότι η ύπαρξη ενός συστήματος ασφαλείας από μόνη της δεν αρκεί, καθώς τόσο οι ανιχνευτές όσο και ο υπόλοιπος εξοπλισμός χρειάζονται συντήρηση και τακτικό έλεγχο.

«Και οι ανιχνευτές και ο εξοπλισμός μπορεί να σε προδώσουν. Όλα χρήζουν συντήρησης», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη για τη συντήρηση και την επίβλεψη της εγκατάστασης αφορά τόσο την εταιρεία που την εγκατέστησε όσο και τον ιδιοκτήτη ή χρήστη.

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