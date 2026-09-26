Νέο ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό διυλιστήριο παρά τις εκκλήσεις Τραμπ

Takeaways by to pontiki AI Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας το διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ, προκαλώντας πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μονάδας.

Παράλληλα, ρωσικές επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο και την Οδησσό προκάλεσαν τον θάνατο επτά ανθρώπων, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε νοσοκομείο της Ζαπορίζια.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται αμετακίνητος σχετικά με την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας πως η Ρωσία θα εξετάσει προσεκτικά τη στάση της μετά τις πρόσφατες επιθέσεις.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο μιας διμερούς συμφωνίας για τον τερματισμό των πληγμάτων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές των δύο πλευρών.

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Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν το Διυλιστήριο Πετρελαίου Ίλσκι στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία σε επίθεσή τους στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων προσθέτει ότι πυρκαγιά ξέσπασε στην εγκατάσταση αυτή, η οποία όπως αναφέρει συμβάλλει στην τροφοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι συζήτησε με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τις προσπάθειες για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής διμερούς συμφωνίας κατάπαυσης των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές που επιθυμεί ο Τραμπ.

Ωστόσο, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα δώσει οδηγία να ξαναρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την ώρα.

Η Ρωσία «θα το σκεφτεί καλά» προτού υπάρξει επανέναρξη των συνομιλιών, έπειτα από τις επιδρομές ουκρανικών drones την 20ή Σεπτεμβρίου —την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών—, είπε ο κ. Πούτιν.

«Προτάσεις για την επανέναρξη των συνομιλιών, ναι, βρίσκονται όντως πάνω στο τραπέζι (…) αλλά έπειτα από όλα όσα έκαναν (σ.σ. οι Ουκρανοί), θα σκεφτούμε καλά πως πρέπει να αντιδράσουμε», ανέφερε ο ρώσος πρόεδρος.

«Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω για ακόμη μια φορά ότι δεν προετοιμαζόμαστε για μάχες οποιουδήποτε είδους με την Ευρώπη», συνέχισε, προσπαθώντας να διασκεδάσει τις ανησυχίες που εκφράζονται σε ολοένα υψηλότερους τόνους στην ανατολική πτέρυγα της ΕΕ και του NATO.

Είχε ξαναδεχτεί επίθεση στις 21 Αυγούστου

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Περμ, Ντμίτρι Μαχόνιν, ανέφερε στο κανάλι του στο Telegram ότι «μια βιομηχανική εγκατάσταση» δέχθηκε επίθεση την Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει το συγκεκριμένο διυλιστήριο.

Η Lukoil, ιδιοκτήτρια εταιρεία του διυλιστηρίου, δεν απάντησε σε αίτημα του πρακτορείου για σχολιασμό. Το διυλιστήριο είχε δεχθεί επίθεση και στο παρελθόν, στις 21 Αυγούστου.

Η μονάδα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 1.460 χιλιομέτρων (907 μιλίων) βορειοανατολικά της Μόσχας, επεξεργάστηκε περίπου 12,6 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου (ή 252.000 βαρέλια ημερησίως) το 2024. Παρήγε 2 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, 5,3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, 200.000 τόνους μαζούτ και 700.000 τόνους οπτάνθρακα πετρελαίου (petroleum coke).

Ουκρανία: Νέο αιματοκύλισμα με 7 νεκρούς στο Κίεβο – Αμετακίνητος ο Πούτιν για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Επιδρομές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης στοίχισαν τη ζωή σε επτά ανθρώπους, ανάμεσά τους και έναν 14χρονο, χθες Παρασκευή υπό το φως της ημέρας στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανέφερε πως ο έφηβος είχε ισραηλινή υπηκοότητα και ότι η μητέρα του είναι ανάμεσα στους τραυματίες.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε διερχόμενους να τρέχουν κοιτώντας τους αιθέρες και άκουσε το βουητό της μηχανής αεριωθούμενου drone. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βομβαρδίζουν κατά κανόνα το Κίεβο τις νύχτες, αλλά οι επιθέσεις υπό το φως της ημέρας είναι πλέον πιο συχνές.

Σε μια από τις τοποθεσίες που έγιναν στόχος, δημοσιογράφοι του AFP είδαν κατοίκους μπροστά σε μεγάλη πολυκατοικία ο 9ος και 10ος όροφος της οποίας είχαν μαυρίσει εξαιτίας πυρκαγιάς που προκάλεσε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι αποθήκη που χρησιμοποιούσε η αμερικανική αλυσίδα εστιατορίων McDonald’s έγινε επίσης στόχος πλήγματος κοντά στο Κίεβο.

Παράλληλα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην περιφέρεια της Οδησσού (νοτιοδυτικά) σε επιδρομή εναντίον κτιρίου των ταχυδρομείων, σύμφωνα με τις αρχές.

Πυροσβέστες και ιατρικό προσωπικό χρειάστηκε να απομακρύνουν εσπευσμένα επτά ασθενείς από νοσοκομείο στη Ζαπορίζια κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομές με drones, που προκάλεσε ζημιές στο κτίριο και προκάλεσε πυρκαγιά. Δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η Ουκρανία, η επικράτεια της οποίας υφίσταται σχεδόν καθημερινό σφυροκόπημα από ρωσικά drones και πυραύλους εδώ και πάνω από τεσσεράμισι χρόνια, κλιμακώνει από την πλευρά της τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές.

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