Βίντεο από τη φωτιά στο πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου, που εκκενώθηκε – Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

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Ενισχύονται διαρκώς οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής στο φορτηγό-οχηματαγωγό BLUE CARRIER 2, τύπου ρο ρο, το οποίο βρίσκεται εν πλω βόρεια της Μυκόνου, με τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος προς το Λιμενικό.

Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει διαθέσει συνολικά τέσσερα θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου RAFNAR, από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ δύο ακόμη πυροσβεστικά πλοία μεταβαίνουν από τον Πειραιά.

Παράλληλα, στην περιοχή μετέβη και ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος για την εναέρια εποπτεία της πυρκαγιάς, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από αεροσκάφος επιτήρησης και καταγραφής δεδομένων ISR τύπου Diamond 62 MPP.

Οι 29 επιβαίνοντες, δηλαδή 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, αποβιβάστηκαν από το πλοίο και μετεπιβιβάστηκαν σε πλωτά του Λιμενικού, και μεταφέρθηκαν στην Τήνο, ενώ είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Το BLUE CARRIER 2 βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4,5 ναυτικών μιλίων βόρεια της Μυκόνου και 7,5 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Τήνου.

Στο σημείο βρίσκονται δύο πλωτά του Λιμενικού, δύο ρυμουλκά και ένα σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, κατευθύνονται προς την περιοχή δύο ακόμη πυροσβεστικά πλοία, δύο αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού και ένα ναυαγοσωστικό πλοίο με ειδικό εξοπλισμό.

Την ίδια ώρα, έχει τεθεί σε ετοιμότητα ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός όλων των όμορων Λιμεναρχείων και των φορέων διαχείρισης λιμένων, σύμφωνα με τα τοπικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, καθώς η επιχείρηση πλέον επικεντρώνεται τόσο στην κατάσβεση όσο και στην πρόληψη ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης.

Επιχειρησιακή σύσκεψη στο υπουργείο Ναυτιλίας

Εν τω μεταξύ πραγματοποιήθηκε συντονιστική επιχειρησιακή τηλεδιάσκεψη, η οποία συγκλήθηκε από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχο Λιμενικού Σώματος Χρήστο Κοντορουχά, με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στη σύσκεψη συμμετέχει επίσης ο εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, Διονύσης Θεοδωράτος, καθώς και ο Παύλος Ξηραδάκης, εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει αναλάβει τις εργασίες διάσωσης και διαχείρισης του πλοίου.

Στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης βρίσκονται η εξέλιξη της πυρκαγιάς, η επιχειρησιακή εικόνα από τα πλωτά και εναέρια μέσα, οι ενέργειες των συνεργείων salvage, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ασφάλεια του πλοίου και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η σύγκληση της τηλεδιάσκεψης σε ανώτατο επιχειρησιακό επίπεδο δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το περιστατικό, καθώς οι αρχές συντονίζουν παράλληλα την πυρόσβεση, τη ναυαγοσωστική υποστήριξη, την αντιρρύπανση και τα επόμενα βήματα για τη διαχείριση του πλοίου.

ΠΝΟ: Συγχαρητήρια σε πλοίαρχο και πλήρωμα για την ασφαλή εκκένωση

Την αντίδραση του πλοιάρχου, των αξιωματικών και του πληρώματος του BLUE CARRIER 2 εξήρε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.

Η ΠΝΟ ανέφερε ότι παρακολουθούσε από το πρωί στενά την εξέλιξη του περιστατικού, σημειώνοντας ότι βασική προτεραιότητα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, ήταν η ασφαλής απομάκρυνση των 28 μελών του πληρώματος και του ενός οδηγού φορτηγού που επέβαινε στο πλοίο.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η φωτιά είχε λάβει τέτοια έκταση ώστε δεν κατέστη δυνατό να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με τα μέσα του ίδιου του πλοίου και των σκαφών που είχαν σπεύσει προς συνδρομή.

Η ΠΝΟ υπογράμμισε ότι τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς θα πρέπει να διερευνηθούν και ότι αναμένει τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών.

Παράλληλα, απηύθυνε συγχαρητήρια στον πλοίαρχο, στους αξιωματικούς και στο πλήρωμα, επισημαίνοντας ότι κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, θέτοντας, όπως ανέφερε, ακόμη και τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Ομοσπονδία στην τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, τονίζοντας ότι η οργανωμένη αντίδραση του πληρώματος συνέβαλε ώστε το περιστατικό να μην έχει θύματα.

Το χρονικό της φωτιάς

Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από φορτηγό που βρισκόταν στο γκαράζ νούμερο 4 του πλοίου και γρήγορα επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να ζητηθεί συνδρομή, καθώς δεν ήταν δυνατή η αντιμετώπισή της μόνο με τα μέσα πυρόσβεσης του πλοίου. Από τα γκαράζ ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά και λιμενικά σκάφη από Σύρο, Μύκονο, Λαύριο και Πειραιά, καθώς και παραπλέοντα πλοία.

Το Blue Carrier 2 είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά το βράδυ της Πέμπτης, είχε προσεγγίσει τη Σύρο περίπου στις 06:30 το πρωί και συνέχιζε το δρομολόγιό του με προορισμό το Βαθύ Σάμου, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά. Ολόκληρο το δρομολόγιο του πλοίου ήταν Πειραιάς- Σύρος-Βαθύ-Κως-Ρόδος-Κως-Πειραιάς.

Σε ανακοίνωσή, της η Attica Ferries αναφέρει ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 08:57, ενώ το BLUE CARRIER 2 εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση του πλοίου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαινόντων.

Στο πλοίο επέβαιναν ένας επιβάτης, οδηγός φορτηγού, και 28 μέλη πληρώματος, οι οποίοι, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Η Attica Ferries σημειώνει ότι θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για το περιστατικό. Σημειώνεται ότι στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.), προκειμένου να συνδράμει στις επιχειρήσεις εφόσον απαιτηθεί.

Η ανακοίνωση της ATTICA FERRIES



Η Attica Ferries ενημερώνει ότι σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 08.57 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Φ/ Γ – Ο / Γ πλοίο BLUE CARRIER 2, ενώ βρισκόταν εν πλω στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, εκτελώντας το προγραμματισμένο του δρομολόγιο.



Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.



Πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση του πλοίου με ίδια μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες για την διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαινόντων.



Στο πλοίο επέβαιναν 1 επιβάτης οδηγός φορτηγού και 28 μέλη πληρώματος και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.



Σε νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται επίσης ότι «έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Αρχές».

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