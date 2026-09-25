Γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι Jay-Z τη βίασε σε ηλικία 13 ετών απέσυρε την καταγγελία – «Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ»

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Μια γυναίκα που κατηγόρησε τον Jay-Z ότι τη βίασε όταν ήταν 13 ετών απέσυρε επίσημα την καταγγελία της, λέγοντας ότι δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον σούπερ σταρ της ραπ.

Η γυναίκα, της οποίας το όνομα δεν αναφέρεται, είχε αρχικά διατυπώσει τον ισχυρισμό σε αγωγή που κατέθεσε το 2024, ισχυριζόμενη ότι ο Jay-Z, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Σον Κάρτερ, την είχε νάρκωσε και τη βίασε με τον Σον Κομπς, γνωστό ως P Diddy. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε ένα πάρτι μετά την τελετή απονομής των βραβείων MTV το 2000.

Ο Jay-Z αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους ως απόπειρα εκβιασμού, και ο Κομπς τους αρνήθηκε επίσης. Ο δικηγόρος του Jay-Z υποστήριξε ότι τα γεγονότα βασίζονταν σε ένα «αδύνατο χρονοδιάγραμμα». Η γυναίκα απέσυρε την αγωγή το 2025 και ο Jay-Z υπέβαλε ανταγωγή.

Καθώς η αγωγή προχωρά, η γυναίκα ισχυρίζεται τώρα ότι οι ισχυρισμοί της ήταν ψευδείς. «Ο Σον’Jay-Z’ Κάρτερ δεν με βίασε ποτέ. Δεν έχω συναντηθεί ούτε μιλήσει ποτέ με τον κ. Κάρτερ. Ο κ. Κάρτερ δεν ενεπλάκη ποτέ σε καμία ακατάλληλη συμπεριφορά απέναντί ​​μου», ανέφερε σε δήλωσή της που περιήλθε στο Rolling Stone.

Πρόσθεσε ότι «δεν υπήρχε καμία αλήθεια σε κανέναν από τους ισχυρισμούς μου εναντίον του κ. Κάρτερ. Κατανοώ ότι οι ψευδείς κατηγορίες μου έχουν προκαλέσει στον κ. Κάρτερ τεράστιο πόνο, ταλαιπωρία και ζημιά που δεν μπορούν ποτέ να διορθωθούν πλήρως».

Η γυναίκα έχει πλέον αποσύρει την αγωγή στον Jay-Z, αν και ο ράπερ εξακολουθεί να διώκει τους πρώην δικηγόρους της, ισχυριζόμενος ότι θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι οι ισχυρισμοί «αντικρούονταν από δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, ήταν εσωτερικά ασυνεπείς και δεν υποστηρίζονταν από καμία αξιόπιστη ιστορία ή έρευνα». Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καθώς υπέβαλαν αίτηση για την απόρριψη της αγωγής, ο δικηγόρος Τόνι Μπάζμπι και ο συν-συνήγορός του την χαρακτήρισαν ως «κακόβουλη δίωξη».

Σχετικά με τη νέα κατάθεση της γυναίκας, ο Μπάζμπι δήλωσε στο Rolling Stone: «Αν για κάποιο λόγο τώρα ισχυρίζεται ότι είπε ψέματα σε εμάς και στο δικαστήριο, αυτή είναι νέα πληροφορία».

Ο νυν δικηγόρος της γυναίκας, Τζέιμς Μπλερ Νιούμαν Τζούνιορ, δήλωσε: «Η πελάτισσά μας υποστηρίζει ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής επίθεσης, αλλά έκανε εντελώς λάθος στους ισχυρισμούς της σχετικά με την αναγνώριση του κ. Κάρτερ».

Συνεχίζοντας την δήλωσή της, η γυναίκα είπε ότι αναμνήσεις σεξουαλικής επίθεσης πυροδοτήθηκαν όταν είδαν μια διαφήμιση που καλούσε τα θύματα του Κομπς να καταγγείλουν την υπόθεση. Ο Κομπς βρισκόταν υπό έρευνα για μια σειρά από φερόμενες σεξουαλικές επιθέσεις και – άσχετη με την υπόθεση της ανώνυμης γυναίκας – τελικά κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες μεταφοράς με σκοπό την πορνεία και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και δύο μηνών τον Οκτώβριο του 2025.

Η γυναίκα είπε ότι αφού υπέβαλε τους ισχυρισμούς, δεν γνώριζε ότι είχε κατατεθεί αγωγή εκ μέρους της και, αφού εξέφρασε αμφιβολίες για τους ισχυρισμούς, η αγωγή αποσύρθηκε.

Ο Jay-Z έχει μιλήσει στο παρελθόν για τον αντίκτυπο που είχαν οι κατηγορίες στη ζωή του. Όταν η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, είπε: «Το τραύμα που έχουμε υποστεί εγώ, η σύζυγός μου, τα παιδιά μου, οι αγαπημένοι μου και εγώ δεν μπορούμε ποτέ να το αγνοήσουμε» και μιλώντας στο GQ τον Μάρτιο είπε: «Δεν έχω νιώσει τόσο θυμό εδώ και πολύ καιρό, ανεξέλεγκτο θυμό. Δεν το επιβάλλεις αυτό σε κάποιον – αυτό είναι κάτι για το οποίο καλύτερα να είσαι απόλυτα σίγουρος».

Είπε ότι αρνήθηκε να διευθετήσει την αγωγή εξωδικαστικά: « Δεν μπορώ να δεχτώ έναν συμβιβασμό – δεν είναι στο DNA μου… Θα πέθαινα».

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