Στο στόχαστρο της Κομισιόν η Ελλάδα για καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τέσσερις διαδικασίες επί παραβάσει ανοίγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε βάρος της Ελλάδας, με αφορμή καθυστερήσεις στην πλήρη ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο κρίσιμων ευρωπαϊκών οδηγιών. Οι υποθέσεις αφορούν τέσσερις διαφορετικούς, αλλά ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς: Την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το υδρογόνο και το απανθρακοποιημένο αέριο, καθώς και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων.

Οι προειδοποιητικές επιστολές αποτελούν το πρώτο στάδιο της διαδικασίας και δίνουν στην Ελλάδα δύο μήνες για να απαντήσει και να ολοκληρώσει την απαιτούμενη ενσωμάτωση. Εφόσον οι απαντήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη.

Οι τέσσερις υποθέσεις αγγίζουν κομβικές πτυχές της οικονομικής, ενεργειακής και κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ, από τη λειτουργία των ενεργειακών αγορών και την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος έως την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων.

Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στα 18 κράτη-μέλη στα οποία η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή για τη μη πλήρη ενσωμάτωση διατάξεων της έκτης οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).

Ειδικότερα, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640 αφορούν, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων από τις αρμόδιες Αρχές, τους φορείς αυτορρύθμισης, τις υπόχρεες οντότητες και πρόσωπα με έννομο συμφέρον. Η έκτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων επικεντρώνεται κυρίως σε οργανωτικά και θεσμικά ζητήματα του προληπτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η προθεσμία για την ενσωμάτωση σημαντικού μέρους των σχετικών διατάξεων έληξε στις 10 Ιουλίου 2026. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, 18 κράτη-μέλη δεν είχαν κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωσή τους.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σταδιακή εφαρμογή της οδηγίας είναι σημαντική για την αντιμετώπιση αδυναμιών του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ και για τη συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος σε όλα τα κράτη-μέλη.

Αγορά υδρογόνου και απανθρακοποιημένου αερίου

Σχεδόν το σύνολο της ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπο με διαδικασία επί παραβάσει για τους νέους κανόνες στην αγορά υδρογόνου και απανθρακοποιημένου αερίου, καθώς μόνο η Ιταλία έχει κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωση της σχετικής οδηγίας.

Ειδικότερα, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία.

Η οδηγία (ΕΕ) 2024/1788, η οποία εγκρίθηκε το 2024 στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων της ΕΕ για το υδρογόνο και το απανθρακοποιημένο αέριο, επικαιροποιεί τους κανόνες για την αγορά φυσικού αερίου και εισάγει, παράλληλα, ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ειδικές υποδομές υδρογόνου.

Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στη διευκόλυνση της χρήσης ανανεώσιμων και χαμηλών ανθρακούχων αερίων, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την προσιτή τιμή της ενέργειας για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Η προθεσμία για την ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 5 Αυγούστου 2026. Μέχρι σήμερα, μόνο η Ιταλία έχει κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωσή της, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στα υπόλοιπα 26 κράτη-μέλη.

Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η Ελλάδα είναι μεταξύ των 18 κρατών-μελών που δεν έχουν κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωση των νέων κανόνων σχετικά με την ελεύθερη επιλογή προμηθευτή και το δικαίωμα επιμερισμού της ενέργειας.

Ειδικότερα, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία.

Οι διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711, οι οποίες τροποποιούν το υφιστάμενο πλαίσιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αποσκοπούν στην ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών, διευρύνοντας τη δυνατότητά τους να επιλέγουν και να αλλάζουν προμηθευτή, να έχουν πρόσβαση σε πιο ανταγωνιστικές και καινοτόμες προσφορές και να συμμετέχουν ενεργότερα στο ενεργειακό σύστημα.

Η προθεσμία για την κοινοποίηση της ενσωμάτωσης των διατάξεων σχετικά με την ελεύθερη επιλογή προμηθευτή και το δικαίωμα επιμερισμού της ενέργειας έληξε στις 17 Ιουλίου 2026.

Η οδηγία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Προειδοποιητική επιστολή έλαβε η Ελλάδα μαζί με άλλα 19 κράτη-μέλη και για τη μη πλήρη ενσωμάτωση της αναθεωρημένης οδηγίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων.

Η αναθεωρημένη οδηγία προβλέπει αυστηρότερη ποινικοποίηση και ενισχυμένα εργαλεία για τις αρχές, ώστε να διερευνούν και να διώκουν νέες μορφές εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων και όσες πραγματοποιούνται διαδικτυακά, καθώς και καλύτερη υποστήριξη των θυμάτων.

Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται επίσης να θεσπίσουν εθνικό μηχανισμό παραπομπής θυμάτων, να ορίσουν εθνικούς συντονιστές για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και να καταρτίζουν και να επικαιροποιούν τακτικά εθνικά σχέδια δράσης.

Η προθεσμία για την κοινοποίηση των μέτρων ενσωμάτωσης έληξε στις 15 Ιουλίου 2026.

Διαβάστε επίσης:

Δούκας: Όχι σε επανεκκίνηση του μετροπόντικα χωρίς να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων – Τη Δευτέρα (28/9) η ενημέρωση

Φτάνει η κακοκαιρία από τα δυτικά: Bροχές, καταιγίδες και κεραυνοί, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν στη συνέχεια– Χάρτες για τον καιρό του Σαββατοκύριακου

Σοκ στην Κρήτη: 40χρονος παρακολουθούσε γυναίκες και αυνανιζόταν έξω από τα σπίτια τους – Στην κατοχή του βρέθηκαν βίντεο παιδικής πορνογραφίας και με αταυτοποίητες γυναίκες