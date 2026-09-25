Οι U2 γιορτάζουν τα 50 χρόνια του συγκροτήματος με μια συναυλία στο σχολείο όπου ξεκίνησαν όλα (Video)

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Οι U2 γιόρτασαν την Παρασκευή τα 50 χρόνια του συγκροτήματος επιστρέφοντας στο σχολείο όπου άρχισαν να παίζουν μαζί ως έφηβοι και ενθουσίασαν τους νυν μαθητές με μια συναυλία με επιτυχίες όπως τα «With Or Without You», «One» και «Beautiful Day».

Το ‌βραβευμένο με 22 βραβεία Grammy συγκρότημα σχηματίστηκε τον Σεπτέμβριο του 1976, αφότου ο Larry Mullen Jr. καρφίτσωσε ένα χειρόγραφο σημείωμα που έγραφε «Drummer Seeks Musicians To Form Band» (ντράμερ ψάχνει μουσικούς για σχηματισμό μπάντας) στον πίνακα ανακοινώσεων του Mount Temple Comprehensive School στο βόρειο Δουβλίνο.

U2 have returned to their former school in Dublin for a surprise performance marking 50 years since the band first came together.



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Οι Mullen, Bono, The Edge και Adam Clayton την Παρασκευή προσπάθησαν να αναβιώσουν μια από τις πρώτες τους συναυλίες όταν έπαιξαν στην οροφή του λεβητοστασίου του σχολείου το 1978, η αρχή ενός ταξιδιού που θα άφησε το στίγμα τους στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Εκατοντάδες μαθητές, μερικοί από τους οποίους κρατούσαν χειρόγραφες αφίσες που έγραφαν «Είναι μια όμορφη μέρα χωρίς σχολείο», τελείωσαν νωρίς το μάθημα και γέμισαν την αυλή του σχολείου, όπου ούρλιαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 35λεπτου σετ δίπλα στους εξίσου ενθουσιώδεις καθηγητές τους.

«Αυτό είναι το εργαστήριο φυσικών επιστημών;» είπε ο Bono, ντυμένος στα μαύρα, καθώς έφτανε στη σκηνή και έδειξε ένα κτίριο στο βάθος, όπου κάποιοι δάσκαλοι παρακολουθούσαν από τα παράθυρα και κατέγραφαν τη σκηνή στα τηλέφωνά τους.

U2 da un concierto en su antiguo colegio, el Mount Temple Comprehensive School de Dublín, para celebrar el 50 aniversario del día en que el batería Larry Mullen colgó el famoso cartel pidiendo músicos para una banda de rock



📽Equipo de TVE pic.twitter.com/2U2ycZVuaF — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 25, 2026

Θαυμαστές συγκεντρώθηκαν επίσης έξω από τις πύλες του σχολείου, αφού διαδόθηκε η είδηση ​​της μυστικής συναυλίας.

Αφού έφτασαν στη σκηνή ενώ το «School’s Out» του Alice Cooper ακουγόταν διαπεραστικά από τα ηχεία, το συγκρότημα ξεκίνησε ένα σετ επτά τραγουδιών που περιλάμβανε τα «I Will Follow» και «Out Of Control» από το ντεμπούτο τους «Boy» του 1980 μέχρι το «Vertigo», το οποίο έγινε Νο. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο 24 χρόνια αργότερα.

Περίπου 30 μαθητές από ένα τοπικό πρόγραμμα μουσικής εκπαίδευσης συμμετείχαν σε βιολιά, βιόλα και άρπες για την ερμηνεία του «One».

Οι U2, των οποίων τα πιο γνωστά άλμπουμ περιλαμβάνουν τα «The Joshua Tree» και «Achtung Baby», ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα την κυκλοφορία του 16ου άλμπουμ τους, «Carnaval De Luz», στις 13 Νοεμβρίου.

Το άλμπουμ, το πρώτο τους μετά από εννέα χρόνια, θα περιλαμβάνει ένα ντουέτο μεταξύ του Bono και της αείμνηστης Ντόλι Πάρτον, σε αυτό που το συγκρότημα χαρακτήρισε ως την τελευταία συμμετοχή της τραγουδίστριας της κάντρι. Το σετ της Παρασκευής περιελάμβανε επίσης μια ζωντανή μετάδοση του νέου τους single, “Silencio”.

Earlier today, U2 returned to Mount Temple Comprehensive School to mark the 50th anniversary of their formation, staging a special schoolyard concert for 1,000 students and staff on the same spot where the band first performed together more than five decades ago.



The seven-song… pic.twitter.com/Z60t3UzfM8 — CONSEQUENCE (@consequence) September 25, 2026

Ο Bono ευχαρίστησε τους καθηγητές του «ροκ εν ρολ λυκείου», μερικοί από τους οποίους ήταν στο πλήθος, οι οποίοι βοήθησαν στη διαμόρφωση της δημιουργικότητάς τους. «Αυτό το νησί είναι γεμάτο τραγούδια, μουσική και σκανδαλιές και είμαστε τόσο περήφανοι που είμαστε Ιρλανδοί», είπε.

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