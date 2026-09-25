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25.09.2026 20:28

Πούτιν: Η Ρωσία δεν προετοιμάζεται για οποιαδήποτε εχθροπραξία με την Ευρώπη – Το Κίεβο πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες

25.09.2026 20:28
putin

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«Η Ρωσία ήταν έτοιμη να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με το Κίεβο μετά τις εκλογές, αλλά η Ουκρανία προσπάθησε να χτυπήσει τη Μόσχα και επιτέθηκε σε εκλογικά τμήματα», διεμήνυσε ο Πούτιν, σύμφωνα με το Tass.

Ακόμη, σύμφωνα με το Reuters, ο Πούτιν υποστήριξε ότι «η Ρωσία έχει επανέλθει από τις ζημιές που προκάλεσαν οι ουκρανικές επιθέσεις».

«Η Ρωσία δεν καταλαβαίνει γιατί η Ουκρανία να επιτεθεί στην Ozon και τη Wildberries. Το Κίεβο έχει αρχίσει να επιτίθεται σε μη στρατιωτικές υποδομές· τώρα πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες», επισήμανε χαρακτηριστικά.  Η απάντησή της στις επιθέσεις του Κιέβου ήταν τόσο ισχυρή που η Ουκρανία ζήτησε κατάπαυση του πυρός, ισχυρίστηκε επίσης.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, ο Πούτιν τόνισε ότι «όλες οι προτάσεις για μια ειρηνική διευθέτηση βρίσκονται στο τραπέζι, αλλά η Ρωσία εξακολουθεί να πρέπει να εξετάσει τι είναι προς το συμφέρον της».

Στη συνέχεια, ο Ρώσος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι «η Ρωσία δεν προετοιμάζεται για οποιαδήποτε εχθροπραξία με την Ευρώπη», συμπληρώνοντας ότι «γνωρίζουμε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα των ρωσόφωνων στις χώρες της Βαλτικής, αλλά ανταποκρινόμαστε σε αυτό το ανθρωπιστικό πεδίο».

Με αφορμή την επίσκεψη του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ, ο Πούτιν ανέφερε ότι «η Ρωσία χαιρετίζει τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας».

Επιπλέον, είπε ότι «Το ταξίδι μου στη σύνοδο κορυφής της APEC θα εξαρτηθεί από την κατάσταση στο εσωτερικό της Ρωσίας».

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